Пересечение границы с Молдовой: задержаны 10 уклонистов, которых вел "админ" через телеграм, - ГПСУ

В Одесской области военнослужащие отдела пограничной службы "Великокомаровка" задержали десять мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Группу заметил оператор БпЛА неподалеку госграницы. Задержание произошло на окраине одного из сел Раздельнянского района. Мужчины - жители разных регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей.

По данным пограничников, "туристов" координировал администратор телеграмм-канала, который руководил ими дистанционно. Каждый заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов в криптовалюте, не имея никаких гарантий на успешное пересечение границы.

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Во время задержания мужчины пытались убежать, но остановились после предупредительных выстрелов.

На всех составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"). Дела передали в суд.

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