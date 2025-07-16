Пересечение границы с Молдовой: задержаны 10 уклонистов, которых вел "админ" через телеграм, - ГПСУ
В Одесской области военнослужащие отдела пограничной службы "Великокомаровка" задержали десять мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Группу заметил оператор БпЛА неподалеку госграницы. Задержание произошло на окраине одного из сел Раздельнянского района. Мужчины - жители разных регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей.
По данным пограничников, "туристов" координировал администратор телеграмм-канала, который руководил ими дистанционно. Каждый заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов в криптовалюте, не имея никаких гарантий на успешное пересечение границы.
Во время задержания мужчины пытались убежать, но остановились после предупредительных выстрелов.
На всех составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"). Дела передали в суд.
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