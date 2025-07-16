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Пересечение границы с Молдовой: задержаны 10 уклонистов, которых вел "админ" через телеграм, - ГПСУ

В Одесской области военнослужащие отдела пограничной службы "Великокомаровка" задержали десять мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Группу заметил оператор БпЛА неподалеку госграницы. Задержание произошло на окраине одного из сел Раздельнянского района. Мужчины - жители разных регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей.

По данным пограничников, "туристов" координировал администратор телеграмм-канала, который руководил ими дистанционно. Каждый заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов в криптовалюте, не имея никаких гарантий на успешное пересечение границы.

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В Одесской области задержали 10 уклонистов на границе с Молдовой

Во время задержания мужчины пытались убежать, но остановились после предупредительных выстрелов.

На всех составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"). Дела передали в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6682) уклонисты (986)


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Топ комментарии
+9
Лохи.Заплатили хєр зна за шо.Адмін канала може сидіть десь у тюрмі,або взагалі на Балі.
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16.07.2025 13:20 Ответить
+6
з чого ти взяв , що в ТЦК їх мають бити, чи тим паче у навчальному чентрі? Армія це не зона, тут нормальні люди, як і на гражданці.
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16.07.2025 13:41 Ответить
+5
Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.
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16.07.2025 13:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну вот с чего вы пишите что они ухилянты??? это нарушители держкордону, административная статья.......
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16.07.2025 13:17 Ответить
Можуть бути у розшуку як ухилянти.
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16.07.2025 13:28 Ответить
Все може бути!

https://imgbb.com/
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16.07.2025 13:34 Ответить
чей кордон они нарушили? она никакую границу не пересекали,тем более если бы даже пересекли,то это было бы нарушение границы Молдовы,никак не Украины,они находились в пределах Украины,что им это запрещает?
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16.07.2025 14:30 Ответить
Чому така істерика,хлопче ? Мабуть бабки збирав на схожий "туризм" , а тут - облом...
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16.07.2025 15:02 Ответить
Лохи.Заплатили хєр зна за шо.Адмін канала може сидіть десь у тюрмі,або взагалі на Балі.
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16.07.2025 13:20 Ответить
в СБУ він сидить, лохі платять, а потім їх ловлять прикордонники, усім профіт.
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16.07.2025 15:02 Ответить
Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.
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16.07.2025 13:22 Ответить
І що далі? Думаєш вони будуть воювати? Ну пресануть їх, побьють в учебці чи розподільному пункті, а вони втечуть звідти, подивись роліки в Youtube - деякі люди виходять на свободу з країни мрій навіть з 4-5 спроби. Адже кримінальної відповідальності за бігство з України від війни для цивліьних осіб не передбачене, тільки моральний осуд, да і то далеко не від усіх.
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16.07.2025 13:36 Ответить
Командири Азова, Айдара і інших наших славетних підрозділів говорять, що сцикуни воюють не погано і просять прислати їм ще сцикунів.
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16.07.2025 13:40 Ответить
з чого ти взяв , що в ТЦК їх мають бити, чи тим паче у навчальному чентрі? Армія це не зона, тут нормальні люди, як і на гражданці.
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16.07.2025 13:41 Ответить
Це вони россійського агітпропа надивилися.
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16.07.2025 13:46 Ответить
открой глаза и посмотри случаи,когда били. постоянно это происходит,в некоторых случаях летально даже
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16.07.2025 14:32 Ответить
А на "кацап-боливуд" інших відео і нема...
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16.07.2025 15:07 Ответить
Ключеве слово "деякі виходять"..А деякі -лежать на дні обглодані раками, або в лісі лисицями..50\50...
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16.07.2025 15:05 Ответить
Jolli Rabbit Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.

Сам де воюєш? До речі, це ж твій шеврон, "кіборг"?

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16.07.2025 14:56 Ответить
Щось схоже, але не вистачає блискавок (не СС)
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16.07.2025 15:21 Ответить
Мобилизуют. Уйдут в СЗЧ ( сейчас первый раз не считается ). Все об этом в курсе и всем п...й.
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16.07.2025 13:27 Ответить
Уйобки вже з автоматами ходять. В кого ви стріляти збираєтесь, орки *****?
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16.07.2025 13:30 Ответить
Це не Харківська і не Сумська область, в небі купа дронів літає, шансів дуже мало. А щодо цих втікачів то дійсно лохи рафіновані. Заплатили в крипті хєр знає кому, скорше аферисту або навіть комусь хто в долі з погранцями
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16.07.2025 13:33 Ответить
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16.07.2025 13:39 Ответить
Це вибір 73% виборців. Ідіотам поржати забажалося.
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16.07.2025 13:44 Ответить
На кожного треба зробити білборд і розмістити в центрі рідного міста, щоб уйобки на все життя лишилися в очах близьких та сусідів як сцикуни і зрадники, щоб їм ніхто більше руку не потиснув
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16.07.2025 15:22 Ответить
Відповідаючи на неминуче питання: так, я воював і вже майже три роки служу.
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16.07.2025 15:24 Ответить
 
 