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Перетин кордону з Молдовою: затримано 10 ухилянтів, яких вів "адмін" через телеграм, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині військовослужбовці відділу прикордонної служби "Великокомарівка" затримали десятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Групу помітив оператор БпЛА неподалік держрубежу. Затримання відбулося на околиці одного з сіл Роздільнянського району. Чоловіки - жителі різних регіонів України: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей.

За даними прикордонників, "туристів" координував адміністратор телеграм-каналу, який керував ними дистанційно. Кожен заплатив від 7,5 до 9 тис. доларів у криптовалюті, не маючи жодних гарантій на успішне перетинання кордону.

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На Одещині затримали 10 ухилянтів на кордоні з Молдовою

Під час затримання чоловіки намагалися втекти, але зупинилися після попереджувальних пострілів.

На всіх склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Справи передали до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6246) ухилянти (1057)


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Топ коментарі
+9
Лохи.Заплатили хєр зна за шо.Адмін канала може сидіть десь у тюрмі,або взагалі на Балі.
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16.07.2025 13:20 Відповісти
+6
з чого ти взяв , що в ТЦК їх мають бити, чи тим паче у навчальному чентрі? Армія це не зона, тут нормальні люди, як і на гражданці.
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16.07.2025 13:41 Відповісти
+5
Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.
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16.07.2025 13:22 Відповісти
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ну вот с чего вы пишите что они ухилянты??? это нарушители держкордону, административная статья.......
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16.07.2025 13:17 Відповісти
Можуть бути у розшуку як ухилянти.
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16.07.2025 13:28 Відповісти
Все може бути!

https://imgbb.com/
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16.07.2025 13:34 Відповісти
чей кордон они нарушили? она никакую границу не пересекали,тем более если бы даже пересекли,то это было бы нарушение границы Молдовы,никак не Украины,они находились в пределах Украины,что им это запрещает?
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16.07.2025 14:30 Відповісти
Чому така істерика,хлопче ? Мабуть бабки збирав на схожий "туризм" , а тут - облом...
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16.07.2025 15:02 Відповісти
Лохи.Заплатили хєр зна за шо.Адмін канала може сидіть десь у тюрмі,або взагалі на Балі.
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16.07.2025 13:20 Відповісти
в СБУ він сидить, лохі платять, а потім їх ловлять прикордонники, усім профіт.
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16.07.2025 15:02 Відповісти
Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.
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16.07.2025 13:22 Відповісти
І що далі? Думаєш вони будуть воювати? Ну пресануть їх, побьють в учебці чи розподільному пункті, а вони втечуть звідти, подивись роліки в Youtube - деякі люди виходять на свободу з країни мрій навіть з 4-5 спроби. Адже кримінальної відповідальності за бігство з України від війни для цивліьних осіб не передбачене, тільки моральний осуд, да і то далеко не від усіх.
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16.07.2025 13:36 Відповісти
Командири Азова, Айдара і інших наших славетних підрозділів говорять, що сцикуни воюють не погано і просять прислати їм ще сцикунів.
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16.07.2025 13:40 Відповісти
з чого ти взяв , що в ТЦК їх мають бити, чи тим паче у навчальному чентрі? Армія це не зона, тут нормальні люди, як і на гражданці.
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16.07.2025 13:41 Відповісти
Це вони россійського агітпропа надивилися.
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16.07.2025 13:46 Відповісти
открой глаза и посмотри случаи,когда били. постоянно это происходит,в некоторых случаях летально даже
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16.07.2025 14:32 Відповісти
А на "кацап-боливуд" інших відео і нема...
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Ключеве слово "деякі виходять"..А деякі -лежать на дні обглодані раками, або в лісі лисицями..50\50...
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16.07.2025 15:05 Відповісти
Jolli Rabbit Ще одна рота сцикунів піде до ТЦК.

Сам де воюєш? До речі, це ж твій шеврон, "кіборг"?

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16.07.2025 14:56 Відповісти
Щось схоже, але не вистачає блискавок (не СС)
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16.07.2025 15:21 Відповісти
Мобилизуют. Уйдут в СЗЧ ( сейчас первый раз не считается ). Все об этом в курсе и всем п...й.
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16.07.2025 13:27 Відповісти
Уйобки вже з автоматами ходять. В кого ви стріляти збираєтесь, орки *****?
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16.07.2025 13:30 Відповісти
Це не Харківська і не Сумська область, в небі купа дронів літає, шансів дуже мало. А щодо цих втікачів то дійсно лохи рафіновані. Заплатили в крипті хєр знає кому, скорше аферисту або навіть комусь хто в долі з погранцями
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16.07.2025 13:33 Відповісти
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16.07.2025 13:39 Відповісти
Це вибір 73% виборців. Ідіотам поржати забажалося.
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16.07.2025 13:44 Відповісти
На кожного треба зробити білборд і розмістити в центрі рідного міста, щоб уйобки на все життя лишилися в очах близьких та сусідів як сцикуни і зрадники, щоб їм ніхто більше руку не потиснув
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16.07.2025 15:22 Відповісти
Відповідаючи на неминуче питання: так, я воював і вже майже три роки служу.
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16.07.2025 15:24 Відповісти
 
 