Перетин кордону з Молдовою: затримано 10 ухилянтів, яких вів "адмін" через телеграм, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
На Одещині військовослужбовці відділу прикордонної служби "Великокомарівка" затримали десятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою.
Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Групу помітив оператор БпЛА неподалік держрубежу. Затримання відбулося на околиці одного з сіл Роздільнянського району. Чоловіки - жителі різних регіонів України: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей.
За даними прикордонників, "туристів" координував адміністратор телеграм-каналу, який керував ними дистанційно. Кожен заплатив від 7,5 до 9 тис. доларів у криптовалюті, не маючи жодних гарантій на успішне перетинання кордону.
Під час затримання чоловіки намагалися втекти, але зупинилися після попереджувальних пострілів.
На всіх склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Справи передали до суду.
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