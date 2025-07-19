Враг не ослабляет давление на Покровском направлении. За сутки там произошло 47 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское, Лиманское, Северо-Слобожанское и Курское направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3843 дрона-камикадзе и осуществили 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Зализнычное, Новоданиловка, Плавни Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 38 боестолкновений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросил семнадцать управляемых бомб, совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Предтечино и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Делиевки, Щербиновки, Калиновки, Нелиповки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенного пункта Филия и в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Новоторецкое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зирка, Свободное Поле, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и шесть других важных целей противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.

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