Полковник Константин Оборин погиб при отражении воздушной атаки врага. Украина также потеряла Романа Куценко. Их семьям нужна помощь. ФОТО
18 июля 2025 года, выполняя боевые задачи по отражению воздушных атак врага и защиты мирного неба погибли украинские воины полковник ОБОРИН Константин Викторович и старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гражданский Воздушный Патруль.
"Без родителей остались дети, без мужей - жены. Семьи нуждаются в нашей поддержке и финансовой помощи. Не остаемся в стороне, не будем равнодушными!" - говорится в заметке.
Организация также публикует реквизиты, на которые можно перечислить средства для помощи семьям погибших.
https://send.monobank.ua/jar/3HrvBXTBim
Номер карты банка:
4441 1111 2625 4162
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою за Украину погиб директор авиаклуба "Одеса" Константин Оборин.
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Або телемарафоном ухєрачить по ракеті? Або яйцями по 17 по дронах. Довго можна перераховувати, дуже довго.
До речі Tierre я так розумію, що ти зараз снайпер у ССО і захищаєш свій вибір 2019 року?
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
Вічна пам'ять героям.