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Новости Фото Потери Украины
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Полковник Константин Оборин погиб при отражении воздушной атаки врага. Украина также потеряла Романа Куценко. Их семьям нужна помощь. ФОТО

18 июля 2025 года, выполняя боевые задачи по отражению воздушных атак врага и защиты мирного неба погибли украинские воины полковник ОБОРИН Константин Викторович и старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гражданский Воздушный Патруль.

"Без родителей остались дети, без мужей - жены. Семьи нуждаются в нашей поддержке и финансовой помощи. Не остаемся в стороне, не будем равнодушными!" - говорится в заметке.

Погиб Константин Оборин

Организация также публикует реквизиты, на которые можно перечислить средства для помощи семьям погибших.

https://send.monobank.ua/jar/3HrvBXTBim

Номер карты банка:

4441 1111 2625 4162

Смотрите: На фронте погиб чемпион Украины по водному поло, разведчик ГУР МОУ Родион Пустовой. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в бою за Украину погиб директор авиаклуба "Одеса" Константин Оборин.

Автор: 

потери (4485) война в Украине (5276)


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Топ комментарии
+24
Директор авіаклуба "Одеса" Костянтин Оборін загинув на завданні. Він пройшов Афган, а з 14 року обрав правильну сторону та став на захист України.
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
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19.07.2025 17:23 Ответить
+19
Царство Небесне Воїнам!
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19.07.2025 17:13 Ответить
+12
На легкомоторному літаку відбивав "ракетно-шахедну" атаку на Одесу. Йому було 63 роки.
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19.07.2025 17:28 Ответить
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Що знову пілоти.
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19.07.2025 17:13 Ответить
сержанти не пілоти. Інформації дуже мало, а питань багато. Полковник і сержант в одному екіпажі? Борттехніки у гелікоптерах - офіцери. Офіцерів не має? Але борттехнік- це третій член екіпажу. Є ще другий пілот або штурман. Можливо це вогневі наземні групи? ........
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19.07.2025 17:19 Ответить
На легкомоторному літаку відбивав "ракетно-шахедну" атаку на Одесу. Йому було 63 роки.
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19.07.2025 17:28 Ответить
Це екіпаж ЯК-52.
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19.07.2025 17:30 Ответить
У наземних вогневих груп шанс загинути під час повітряних атак мінімальний. Давайте не вигадувати собі заспокоєння, а дивитись на речі більш реально, навіть якщо це дуже болюча і неприємна правда.
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19.07.2025 18:44 Ответить
Царство Небесне Воїнам!
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19.07.2025 17:13 Ответить
Літаки не мають збивати шахеди та ракети гарматами. Взагалі....ніколи. Для цього необхідно занадто близько підлітати до Шахедів....скільки ще ми маємо втратити пілотів і літаків, щоб це зрозуміти...
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19.07.2025 17:22 Ответить
шахеди краще всього збивати в Елабугє. Кожен не збитий там шахед і принісший шкоду в Україні - на совісті Потужного
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19.07.2025 17:27 Ответить
Чим їх збивати у Єлабугє? Кацапи по нашому Антонова херачили вже і ракетами, і шахедами раз 100 - і що? А нічого - стоїть Антонов і працює. А до Єлабуги нам в 5 раз далі, ніж кацапам до Антонова. То чим ми маємо зруйнувати ту єлабугу?
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19.07.2025 17:37 Ответить
ну, антонов не випускає ж 500 "шахедів" на день. Значить є наслідки. Якби прилітало добряче на виробництву шахедів, не змогли б кацапи збирати в таких кількостях.
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19.07.2025 17:56 Ответить
Tierre ти як виборець ЗЕмленського знаєш, що шахеди і ракети збиваються - білоруським асфальтом або російським бітумом...
Або телемарафоном ухєрачить по ракеті? Або яйцями по 17 по дронах. Довго можна перераховувати, дуже довго.
До речі Tierre я так розумію, що ти зараз снайпер у ССО і захищаєш свій вибір 2019 року?
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19.07.2025 17:56 Ответить
Так є ж Лазер!
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19.07.2025 18:14 Ответить
Директор авіаклуба "Одеса" Костянтин Оборін загинув на завданні. Він пройшов Афган, а з 14 року обрав правильну сторону та став на захист України.
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
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19.07.2025 17:23 Ответить
Слава Героям, вічна пам'ять нашім загиблим Захисникам!!!
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19.07.2025 17:25 Ответить
Вічна слава таким героям !Як же їх багато вже пішли до неба! Слава Україні!
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19.07.2025 17:27 Ответить
Дрони-перехоплювачі...Шмигаль в якості міністра оборони збирається закуповувати їх масово? Чи так само як рустємчік імітуватиме? *****...так шмигаль неділю тому був начальником рустємчіка...А рустємчика тепер начальник РНБО...А секретарка шмигаля- тепер прем'єр-міністр...То це абсурд...маразм.. сюрреалізм..? Що взагалі відбувається?
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19.07.2025 17:35 Ответить
Та як зазвичай - розпіл бабла й годування байками...
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19.07.2025 18:13 Ответить
Человек легенда конечно,жаль его...
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19.07.2025 17:55 Ответить
Слава Героям! Царство небесне цим мужнім чоловікам!
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19.07.2025 17:50 Ответить
не розумію, а 15 млн від держави?
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19.07.2025 17:51 Ответить
Так хужє ж не буде
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19.07.2025 18:28 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! Ганьба чиновникам всіх рівнів, не здатних забезпечити захист родинам полеглих воїнів та змушують їх звертатись до всіх за допомогою. Добре що ви, *****, вмієте гарно піаритись при будь-якій нагоді, а коли потрібна ваша допомога та підтримка, язики до дупи запихаєте.
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19.07.2025 17:53 Ответить
Царство небесное
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19.07.2025 18:14 Ответить
шахед начинений шрапнелью, від вибуху те начиння летить на кілометри, на жаль(((
Вічна пам'ять героям.
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19.07.2025 18:20 Ответить
Гинуть найкращі сини і дочки України,а 6 млн ухилянтів і далі сидять по норах,платять скажені гроші за білі білети і втечу за кордон,просто дохнуть в горах і тонуть як щурі в Тисі...
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19.07.2025 18:36 Ответить
 
 