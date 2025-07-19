Полковник Константин Оборин погиб при отражении воздушной атаки врага. Украина также потеряла Романа Куценко. Их семьям нужна помощь. ФОТО

18 июля 2025 года, выполняя боевые задачи по отражению воздушных атак врага и защиты мирного неба погибли украинские воины полковник ОБОРИН Константин Викторович и старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гражданский Воздушный Патруль.

"Без родителей остались дети, без мужей - жены. Семьи нуждаются в нашей поддержке и финансовой помощи. Не остаемся в стороне, не будем равнодушными!" - говорится в заметке.

Организация также публикует реквизиты, на которые можно перечислить средства для помощи семьям погибших.

https://send.monobank.ua/jar/3HrvBXTBim

Номер карты банка:

4441 1111 2625 4162

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