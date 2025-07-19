Полковник Костянтин Оборін загинув під час відбиття повітряної атаки ворога. Україна також втратила Романа Куценка. Їхнім родинам потрібна допомога. ФОТО

18 липня 2025 року, виконуючи бойові завдання з відбиття повітряних атак ворога та захисту мирного неба, загинули українські воїни полковник ОБОРІН Костянтин Вікторович та старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Цивільний Повітряний Патруль.

"Без батьків залишилися діти, без чоловіків - дружини. Родини потребують нашої підтримки та фінансової допомоги. Не залишаємось осторонь, не будемо байдужими!" - йдеться у дописі.

Організація також публікує реквізити, на які можна переказати кошти для допомоги родинам загиблих.

https://send.monobank.ua/jar/3HrvBXTBim

Номер картки банки:

4441 1111 2625 4162

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою за Україну загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін.