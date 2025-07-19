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Новини Фото Втрати України
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Полковник Костянтин Оборін загинув під час відбиття повітряної атаки ворога. Україна також втратила Романа Куценка. Їхнім родинам потрібна допомога. ФОТО

18 липня 2025 року, виконуючи бойові завдання з відбиття повітряних атак ворога та захисту мирного неба, загинули українські воїни полковник ОБОРІН Костянтин Вікторович та старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Цивільний Повітряний Патруль.

"Без батьків залишилися діти, без чоловіків - дружини. Родини потребують нашої підтримки та фінансової допомоги. Не залишаємось осторонь, не будемо байдужими!" - йдеться у дописі.

Загинув Костянтин Оборін

Організація також публікує реквізити, на які можна переказати кошти для допомоги родинам загиблих.

https://send.monobank.ua/jar/3HrvBXTBim

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Також читайте: В Україну повернули тіла 1000 загиблих, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою за Україну загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін.

Автор: 

втрати (4500) війна в Україні (5314)


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Топ коментарі
+18
Директор авіаклуба "Одеса" Костянтин Оборін загинув на завданні. Він пройшов Афган, а з 14 року обрав правильну сторону та став на захист України.
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
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19.07.2025 17:23 Відповісти
+16
Царство Небесне Воїнам!
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19.07.2025 17:13 Відповісти
+9
На легкомоторному літаку відбивав "ракетно-шахедну" атаку на Одесу. Йому було 63 роки.
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19.07.2025 17:28 Відповісти
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Що знову пілоти.
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19.07.2025 17:13 Відповісти
сержанти не пілоти. Інформації дуже мало, а питань багато. Полковник і сержант в одному екіпажі? Борттехніки у гелікоптерах - офіцери. Офіцерів не має? Але борттехнік- це третій член екіпажу. Є ще другий пілот або штурман. Можливо це вогневі наземні групи? ........
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19.07.2025 17:19 Відповісти
На легкомоторному літаку відбивав "ракетно-шахедну" атаку на Одесу. Йому було 63 роки.
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19.07.2025 17:28 Відповісти
Це екіпаж ЯК-52.
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19.07.2025 17:30 Відповісти
Царство Небесне Воїнам!
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19.07.2025 17:13 Відповісти
Літаки не мають збивати шахеди та ракети гарматами. Взагалі....ніколи. Для цього необхідно занадто близько підлітати до Шахедів....скільки ще ми маємо втратити пілотів і літаків, щоб це зрозуміти...
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19.07.2025 17:22 Відповісти
шахеди краще всього збивати в Елабугє. Кожен не збитий там шахед і принісший шкоду в Україні - на совісті Потужного
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19.07.2025 17:27 Відповісти
Чим їх збивати у Єлабугє? Кацапи по нашому Антонова херачили вже і ракетами, і шахедами раз 100 - і що? А нічого - стоїть Антонов і працює. А до Єлабуги нам в 5 раз далі, ніж кацапам до Антонова. То чим ми маємо зруйнувати ту єлабугу?
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19.07.2025 17:37 Відповісти
ну, антонов не випускає ж 500 "шахедів" на день. Значить є наслідки. Якби прилітало добряче на виробництву шахедів, не змогли б кацапи збирати в таких кількостях.
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19.07.2025 17:56 Відповісти
Tierre ти як виборець ЗЕмленського знаєш, що шахеди і ракети збиваються - білоруським асфальтом або російським бітумом...
Або телемарафоном ухєрачить по ракеті? Або яйцями по 17 по дронах. Довго можна перераховувати, дуже довго.
До речі Tierre я так розумію, що ти зараз снайпер у ССО і захищаєш свій вибір 2019 року?
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19.07.2025 17:56 Відповісти
Так є ж Лазер!
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19.07.2025 18:14 Відповісти
Директор авіаклуба "Одеса" Костянтин Оборін загинув на завданні. Він пройшов Афган, а з 14 року обрав правильну сторону та став на захист України.
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
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19.07.2025 17:23 Відповісти
Слава Героям, вічна пам'ять нашім загиблим Захисникам!!!
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19.07.2025 17:25 Відповісти
Вічна слава таким героям !Як же їх багато вже пішли до неба! Слава Україні!
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19.07.2025 17:27 Відповісти
Дрони-перехоплювачі...Шмигаль в якості міністра оборони збирається закуповувати їх масово? Чи так само як рустємчік імітуватиме? *****...так шмигаль неділю тому був начальником рустємчіка...А рустємчика тепер начальник РНБО...А секретарка шмигаля- тепер прем'єр-міністр...То це абсурд...маразм.. сюрреалізм..? Що взагалі відбувається?
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19.07.2025 17:35 Відповісти
Та як зазвичай - розпіл бабла й годування байками...
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19.07.2025 18:13 Відповісти
Человек легенда конечно,жаль его...
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19.07.2025 17:55 Відповісти
Слава Героям! Царство небесне цим мужнім чоловікам!
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19.07.2025 17:50 Відповісти
не розумію, а 15 млн від держави?
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19.07.2025 17:51 Відповісти
Так хужє ж не буде
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19.07.2025 18:28 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! Ганьба чиновникам всіх рівнів, не здатних забезпечити захист родинам полеглих воїнів та змушують їх звертатись до всіх за допомогою. Добре що ви, *****, вмієте гарно піаритись при будь-якій нагоді, а коли потрібна ваша допомога та підтримка, язики до дупи запихаєте.
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19.07.2025 17:53 Відповісти
Царство небесное
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19.07.2025 18:14 Відповісти
шахед начинений шрапнелью, від вибуху те начиння летить на кілометри, на жаль(((
Вічна пам'ять героям.
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19.07.2025 18:20 Відповісти
 
 