Полковник Костянтин Оборін загинув під час відбиття повітряної атаки ворога. Україна також втратила Романа Куценка. Їхнім родинам потрібна допомога. ФОТО
18 липня 2025 року, виконуючи бойові завдання з відбиття повітряних атак ворога та захисту мирного неба, загинули українські воїни полковник ОБОРІН Костянтин Вікторович та старший сержант КУЦЕНКО Роман Валентинович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Цивільний Повітряний Патруль.
"Без батьків залишилися діти, без чоловіків - дружини. Родини потребують нашої підтримки та фінансової допомоги. Не залишаємось осторонь, не будемо байдужими!" - йдеться у дописі.
Організація також публікує реквізити, на які можна переказати кошти для допомоги родинам загиблих.
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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у бою за Україну загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін.
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Або телемарафоном ухєрачить по ракеті? Або яйцями по 17 по дронах. Довго можна перераховувати, дуже довго.
До речі Tierre я так розумію, що ти зараз снайпер у ССО і захищаєш свій вибір 2019 року?
Легенда одеського неба Костянтин Оборін у 2022 року виконав останню волю свого учня Владислава Бувалкіна та розвіяв його прах з літака над Одесою. Оборін був тим самим легендарним дідом, який на літачку збивав ворожі дрони - розвідники. Одеське небо осиротіло.
Дякую за захист.
Вічна пам'ять героям.