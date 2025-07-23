Рашисты ударили по Пологовскому району на Запорожье: есть повреждения. ФОТО
Днем 23 июля 2025 года войска РФ атаковали Пологовский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, удар был нанесен fpv-дроном. Как следствие - поврежден частный дом и прилегающая территория.
Предварительно, без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг бьет по прифронтовым громадам Запорожья, там горят здания и есть пожары на открытых территориях.
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