Рашисты ударили по Пологовскому району на Запорожье: есть повреждения. ФОТО

Днем 23 июля 2025 года войска РФ атаковали Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, удар был нанесен fpv-дроном. Как следствие - поврежден частный дом и прилегающая территория.

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Предварительно, без пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг бьет по прифронтовым громадам Запорожья, там горят здания и есть пожары на открытых территориях.