УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13453 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів по Запоріжжю
325 0

Рашисти вдарили по Пологівському району на Запоріжжі: є пошкодження. ФОТО

Вдень 23 липня 2025 року війська РФ атакували Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

атака на пологівський район

Як зазначається, удару було завдано fpv-дроном. Як наслідок - пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію.

Також читайте: ОК "Південь" про ситуацію в Кам’янському Запорізької області: Сили оборони відійшли на фланги та тримають його під вогневим контролем

Попередньо, без постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог б’є по прифронтових громадах Запоріжжя, там палають будівлі та пожежі на відкритих територіях.

Автор: 

обстріл (29991) Запорізька область (3865) Пологівський район (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 