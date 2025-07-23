Рашисти вдарили по Пологівському району на Запоріжжі: є пошкодження. ФОТО

Вдень 23 липня 2025 року війська РФ атакували Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, удару було завдано fpv-дроном. Як наслідок - пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію.

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Попередньо, без постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог б’є по прифронтових громадах Запоріжжя, там палають будівлі та пожежі на відкритих територіях.