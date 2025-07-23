Второй день протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП - ФОТО ДНЯ
В центре Киева второй день подряд собралась мирная акция протеста против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Топ комментарии
+7 Вася Быколог
показать весь комментарий23.07.2025 21:08 Ответить Ссылка
+6 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий23.07.2025 21:10 Ответить Ссылка
+5 Вася Быколог
показать весь комментарий23.07.2025 21:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба шукати інше місце!!!!
Тут справа не у віці, а у розумінні.