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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Второй день протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП - ФОТО ДНЯ

В центре Киева второй день подряд собралась мирная акция протеста против закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

акция у театра Франко

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вето на закон": в Киеве люди вышли на акцию против законопроекта №12414. ВИДЕО

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

акция (2431) НАБУ (4344) Киев (25906) САП (2182)


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Топ комментарии
+7
Маю надію що це тільки початок. Хоч на фронті хлопці трохи мотивації отримають, не все ще пропало.
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23.07.2025 21:08 Ответить
+6
Тупий Ввслюк вважав, що молодь його підтримує, але молоді не до вподоби брехливе зелене бидло.
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23.07.2025 21:10 Ответить
+5
Повиходили ті хто хоче жити в Європі а не в оркостані. Чи під владою тупорилого окурка гнусявого дібіла Боневтіка.
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23.07.2025 21:18 Ответить
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Маю надію що це тільки початок. Хоч на фронті хлопці трохи мотивації отримають, не все ще пропало.
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23.07.2025 21:08 Ответить
Тупий Ввслюк вважав, що молодь його підтримує, але молоді не до вподоби брехливе зелене бидло.
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23.07.2025 21:10 Ответить
ця площа маленька. там скверик красивий.
треба шукати інше місце!!!!
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23.07.2025 21:14 Ответить
Із ліхтарями.
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23.07.2025 21:20 Ответить
Вішати?
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23.07.2025 21:26 Ответить
Ні, сушити.
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23.07.2025 21:32 Ответить
Це повиходили ті кому ще 25 не виповнилось?
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23.07.2025 21:15 Ответить
Повиходили ті хто хоче жити в Європі а не в оркостані. Чи під владою тупорилого окурка гнусявого дібіла Боневтіка.
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23.07.2025 21:18 Ответить
Так саме ж такі його і вибирали в 2019-му. А шо змінилось в їхніх головах? Голобородько вже не актуальний? Завтра їм інша моча в голову стукне. Я взагалі сторонник того, щоб на вибори ходили тільки ті хто сплачує податки і віковий ценз треба ввести ну максимум до 68 років. Нєхрен за "гречку" голосувати. Платиш податки - голосуй. Ця молодь ще на тролейбусний квиток в житті не заробила своїми руками, за те за гроші готова і голосувати і на мітинги ходити, авто підпалювати та багато чого не хочу зараз перераховувати...
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23.07.2025 21:29 Ответить
6 років тому ця молодь ще не голосувала. І Осла не вибирала. І маю надію що на прикладі того що зараз робить це шапіто - ніколи голосувати за кловунів не буде.
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23.07.2025 21:33 Ответить
Маєш надію це добре. Але чим відрізняється та молодь 2019-го від молоді 2025-го? Ну хіба шо кіно про Голобородька не дивилась... Чи дивилась? Я вже писав, треба прийняти закон, що голосувати мають право лише ті хто сплачує податки до бюджету. А пенсіонери максимум до 68 років.
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23.07.2025 21:36 Ответить
Та цього осла й старші не обирали. Думаю, коли проведуть розслідування його приходу до влади - ми офуєїмо від схематозів...ну не може бути стільки хворих на голову..
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23.07.2025 21:41 Ответить
Я так розумію, Дмитрику, тобі 68? А мені тоді шо робити, мені більше?
Тут справа не у віці, а у розумінні.
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23.07.2025 21:38 Ответить
Ні, ще немає, але вже близько 65 Слухай, так всі ж зберігаються по різному)) Зараз вже не працюю, здоров'я підвело, інсультик завітав, вільного часу багато. Виходжу на двір на лавочці посидіти людей послухати та т.і. Роблю висновки для себе. Ніколи так з сусідами не спілкувався так поздоровкались та і все. А зараз поспілкувавшись роблю для себе висновки. Ну 70 років максимум що можна дозволити мати право голосу.
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23.07.2025 21:48 Ответить
Тебе це якось напружує?
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23.07.2025 21:22 Ответить
Звичайно. На фронт людей не хватає, а як гАлАсувати то є кому.
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23.07.2025 21:30 Ответить
Ось "фото дня"...
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23.07.2025 21:21 Ответить
Це до чого??
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23.07.2025 21:25 Ответить
 
 