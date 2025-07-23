Другий день протесту проти ліквідації незалежності НАБУ і САП - ФОТО ДНЯ
У цетрі Києва другий день поспіль зібралась мирна акція протесту проти закону №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Топ коментарі
+9 Вася Быколог
показати весь коментар23.07.2025 21:08 Відповісти Посилання
+8 Luka Lukich #363772
показати весь коментар23.07.2025 21:10 Відповісти Посилання
+8 Вася Быколог
показати весь коментар23.07.2025 21:18 Відповісти Посилання
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треба шукати інше місце!!!!
Тут справа не у віці, а у розумінні.
НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/23/7523139/