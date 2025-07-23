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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Другий день протесту проти ліквідації незалежності НАБУ і САП - ФОТО ДНЯ

У цетрі Києва другий день поспіль зібралась мирна акція протесту проти закону №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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акція біля театру Франка

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вето на закон": в Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. ВIДЕО

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) Київ (19921) САП (2339)


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Топ коментарі
+9
Маю надію що це тільки початок. Хоч на фронті хлопці трохи мотивації отримають, не все ще пропало.
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23.07.2025 21:08 Відповісти
+8
Тупий Ввслюк вважав, що молодь його підтримує, але молоді не до вподоби брехливе зелене бидло.
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23.07.2025 21:10 Відповісти
+8
Повиходили ті хто хоче жити в Європі а не в оркостані. Чи під владою тупорилого окурка гнусявого дібіла Боневтіка.
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23.07.2025 21:18 Відповісти
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Маю надію що це тільки початок. Хоч на фронті хлопці трохи мотивації отримають, не все ще пропало.
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23.07.2025 21:08 Відповісти
Тупий Ввслюк вважав, що молодь його підтримує, але молоді не до вподоби брехливе зелене бидло.
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23.07.2025 21:10 Відповісти
ця площа маленька. там скверик красивий.
треба шукати інше місце!!!!
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23.07.2025 21:14 Відповісти
Із ліхтарями.
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23.07.2025 21:20 Відповісти
Вішати?
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23.07.2025 21:26 Відповісти
Ні, сушити.
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23.07.2025 21:32 Відповісти
Це повиходили ті кому ще 25 не виповнилось?
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23.07.2025 21:15 Відповісти
Повиходили ті хто хоче жити в Європі а не в оркостані. Чи під владою тупорилого окурка гнусявого дібіла Боневтіка.
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23.07.2025 21:18 Відповісти
Так саме ж такі його і вибирали в 2019-му. А шо змінилось в їхніх головах? Голобородько вже не актуальний? Завтра їм інша моча в голову стукне. Я взагалі сторонник того, щоб на вибори ходили тільки ті хто сплачує податки і віковий ценз треба ввести ну максимум до 68 років. Нєхрен за "гречку" голосувати. Платиш податки - голосуй. Ця молодь ще на тролейбусний квиток в житті не заробила своїми руками, за те за гроші готова і голосувати і на мітинги ходити, авто підпалювати та багато чого не хочу зараз перераховувати...
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23.07.2025 21:29 Відповісти
6 років тому ця молодь ще не голосувала. І Осла не вибирала. І маю надію що на прикладі того що зараз робить це шапіто - ніколи голосувати за кловунів не буде.
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23.07.2025 21:33 Відповісти
Маєш надію це добре. Але чим відрізняється та молодь 2019-го від молоді 2025-го? Ну хіба шо кіно про Голобородька не дивилась... Чи дивилась? Я вже писав, треба прийняти закон, що голосувати мають право лише ті хто сплачує податки до бюджету. А пенсіонери максимум до 68 років.
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23.07.2025 21:36 Відповісти
А хворі на голову можуть..ню ню..
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23.07.2025 21:57 Відповісти
Та цього осла й старші не обирали. Думаю, коли проведуть розслідування його приходу до влади - ми офуєїмо від схематозів...ну не може бути стільки хворих на голову..
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23.07.2025 21:41 Відповісти
Я так розумію, Дмитрику, тобі 68? А мені тоді шо робити, мені більше?
Тут справа не у віці, а у розумінні.
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23.07.2025 21:38 Відповісти
Ні, ще немає, але вже близько 65 Слухай, так всі ж зберігаються по різному)) Зараз вже не працюю, здоров'я підвело, інсультик завітав, вільного часу багато. Виходжу на двір на лавочці посидіти людей послухати та т.і. Роблю висновки для себе. Ніколи так з сусідами не спілкувався так поздоровкались та і все. А зараз поспілкувавшись роблю для себе висновки. Ну 70 років максимум що можна дозволити мати право голосу.
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23.07.2025 21:48 Відповісти
Дякую і на тому, але я і тут не вписуюсь, через тиждень 72.
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23.07.2025 21:59 Відповісти
Живвть до 100++, Ви повинні праонуків радувати)))
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23.07.2025 22:44 Відповісти
Намагаюсь.)))
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23.07.2025 23:07 Відповісти
То Ви ще добре збереглись..мій чоловік, через обстріли, проблеми зі сввтлом, риттям окопів, тасканням блоків отримав інсульт у 2022. І помер..1988 р.н.
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23.07.2025 22:42 Відповісти
Тебе це якось напружує?
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23.07.2025 21:22 Відповісти
Звичайно. На фронт людей не хватає, а як гАлАсувати то є кому.
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23.07.2025 21:30 Відповісти
Ось "фото дня"...
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23.07.2025 21:21 Відповісти
Це до чого??
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23.07.2025 21:25 Відповісти
Шо, еврейцы, не пролазит, ****!
НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності

https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/23/7523139/
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23.07.2025 22:08 Відповісти
На мою думку, Закон 12414 це такий договірняк США та ЄС за участю Зеленського. Типу, ми тут вам давали, давали, гроші, зброю, а у вас корупція, все крадуть, все зайшло в глухий кут, тому ми цю програму згортаємо. Усі зберегли обличчя. Винних немає, ми старалися, але нічого не вийшло.
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23.07.2025 22:19 Відповісти
 
 