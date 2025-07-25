Последствия удара РФ по Харькову: 14 пострадавших, устанавливается местонахождение 2 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате российского удара по Индустриальному району Харькова пока известно о 12 пострадавших, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг попал КАБом по медицинскому учреждению.
На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четыре человека госпитализировали.
Также сообщается, что под завалами могут находиться еще три человека - пациентов поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается.
На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь.
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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14 человек.
Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек.
В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.
Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район.
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