Последствия удара РФ по Харькову: 14 пострадавших, устанавливается местонахождение 2 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского удара по Индустриальному району Харькова пока известно о 12 пострадавших, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал КАБом по медицинскому учреждению.



На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четыре человека госпитализировали.

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Также сообщается, что под завалами могут находиться еще три человека - пациентов поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается.

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На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь.

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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14 человек.

Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек.

В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район.

















