Враг ударил по автомобилю спасателей в Херсоне: двое раненых. ФОТО

В Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.

"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они - последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне обстреляли Херсон: поврежден дом, ранены два человека (обновлено)

Ранее сообщалось, что враг атаковал FPV-дроном спасателей в Константиновке. Двое спасателей тоже получили ранения.