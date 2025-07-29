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Враг ударил по автомобилю спасателей в Херсоне: двое раненых. ФОТО
В Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.
"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они - последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг атаковал FPV-дроном спасателей в Константиновке. Двое спасателей тоже получили ранения.
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