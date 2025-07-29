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Новости Фото Обстрелы Херсона
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Враг ударил по автомобилю спасателей в Херсоне: двое раненых. ФОТО

В Херсоне вражеский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ранены двое спасателей, их транспортировали в больницу.

"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они - последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", - говорится в сообщении.

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удар по спасателям в Херсоне

Ранее сообщалось, что враг атаковал FPV-дроном спасателей в Константиновке. Двое спасателей тоже получили ранения.

Автор: 

обстрел (28754) Херсон (2980) ГСЧС (5085) Херсонская область (5055) Херсонский район (472)


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