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Новини Фото Обстріли Херсона
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Ворог ударив по автівці рятувальників у Херсоні: двоє поранених. ФОТО

У Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", - йдеться у повідомленні.

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удар поо рятувальниках у Херсоні

Раніше повідомлялося, що ворог атакував FPV-дроном рятувальників у Костянтинівці. Двоє рятувальників теж зазнали поранень.

Автор: 

обстріл (30078) Херсон (3527) ДСНС (5226) Херсонська область (6049) Херсонський район (481)


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