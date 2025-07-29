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Новости Фото Дроны в Беларуси
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Сбитый дрон над Минском: Следком Беларуси обнаружил якобы надписи на украинском языке. ФОТО

В Беларуси распространили больше фото сбитого над Минском беспилотника, на котором якобы обнаружили надписи на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с надписями опубликовано в соцсетях Следкома Беларуси.

Там заявили, что ночью дрон якобы нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал во дворе дома №72 по улице Матусевича, а его обломки повредили несколько автомобилей.

На месте падения изъяли фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, его двигатель, навигационные приборы и боевую часть.

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В Следкоме Беларуси утверждают, что дрон оснастили тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

На фото, которые опубликовало ведомство, видны надписи на деталях дрона, сделанные на украинском языке.

По факту падения беспилотника белорусские следователи начали уголовное производство.

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Сбивание БПЛА над Минском: Беларусь показала надписи на украинском языке
Сбивание БПЛА над Минском: Беларусь показала надписи на украинском языке
Сбивание БПЛА над Минском: Беларусь показала надписи на украинском языке
Сбивание БПЛА над Минском: Беларусь показала надписи на украинском языке

Напомним, в ночь на 29 июля около двух часов ночи средства РЭБ Беларуси нейтрализовали беспилотник, который залетел на территорию Минска.

Автор: 

Беларусь (7948) беспилотник (4023) дроны (4361)


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Топ комментарии
+16
Без візитки Мадяра?
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29.07.2025 15:50 Ответить
+13
Пів дня шукали, хто українською мовою написати зуміє))) В взагалі, такі дрони в будь-якому воєнторзі купити можна. " Гдє ваши даказатєльства?"
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29.07.2025 15:54 Ответить
+12
********* ще ті шоумени-провокатори
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29.07.2025 15:50 Ответить
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Без візитки Мадяра?
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29.07.2025 15:50 Ответить
********* ще ті шоумени-провокатори
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29.07.2025 15:50 Ответить
бульбофюрер як завжди вигадує - то до дупи залізе, то з @ізди виглядує (с)
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29.07.2025 15:55 Ответить
Натягування сови на глобус
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29.07.2025 15:51 Ответить
******* вже по ним захопленими РЕБом шахедами, так любязно по-московському!
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29.07.2025 15:51 Ответить
Ага, і у всіх українських розвідників, що працюють в Білорусі,
на плечах є напис "Український шпигун".
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29.07.2025 15:52 Ответить
По***.
Візитки Яроша не знайшли?
Цапня може може дійсно запустити нейтралізований раштстськими засобами реб український безпілотник
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29.07.2025 15:53 Ответить
Треба дописати "нехай щастить" і переклад зразу: "***** шастать"
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29.07.2025 15:54 Ответить
Пів дня шукали, хто українською мовою написати зуміє))) В взагалі, такі дрони в будь-якому воєнторзі купити можна. " Гдє ваши даказатєльства?"
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29.07.2025 15:54 Ответить
Все хаарошо, но с какой стороны залетел дрон, паачему-то проскромничали сообщить, бо тада все ваапросы к каца.ездолам.
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29.07.2025 15:54 Ответить
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29.07.2025 15:56 Ответить
А колись візитки Яроша знаходили...
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29.07.2025 15:57 Ответить
нова вказівка фсби - написи українською, чим побільше та різних, візитівки вже не катять
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29.07.2025 15:59 Ответить
Прикольно бы было, если бы амеры или наши выложили маршрут полета этого дрона, шобы бульбаши не отвлекались от процедур в повышении урожайности своего национального продукта. Куда тока бацька , бульба-фюрер смотрит, хтозна.
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29.07.2025 16:00 Ответить
чекісти такі чекісти , сто років пройшло а методи однакові
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29.07.2025 16:02 Ответить
К слову, на кацапдронах есть много надписей на аглицком. Вот шо ты ляжешь - будешь делать?
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29.07.2025 16:04 Ответить
деталі наче тільки упаковку зняли, а не після збиття
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29.07.2025 16:04 Ответить
Не битий не фарбований )
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29.07.2025 16:13 Ответить
Це ж не написи - це наклейки... Їх мабуть для фотосесії швиденько в найближчому ларьку купили й понаклеювали...
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29.07.2025 16:05 Ответить
І що?
білоруська область рашиської ********* офіційно і по факту оголосила війну проти мирної Республіки Україна ще в лютому 2024 року.
Насрати з яких сторін тепер атакуют таргана і його прибічників.
Нехай дякує уклінно що мозирський нпз ще не задронили в тотал.
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29.07.2025 16:05 Ответить
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29.07.2025 16:07 Ответить
виправляю власну помилку.
Прошу написане "в лютому 2024 року" читати як " в лютому 2022 року".
Перепрошую і все таке.
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29.07.2025 16:17 Ответить
Предлагаю, в экстренных случаях, использовать дроны мадэ ин чайна, пусть милые чубятся-тешатся.
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29.07.2025 16:06 Ответить
Та чи довго рашистським провокаторам навезти в білорашку купу кусків з українських дронів чи ще чогось?
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29.07.2025 16:08 Ответить
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29.07.2025 16:13 Ответить
А візитка яроша де?
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29.07.2025 16:14 Ответить
А далі буде...перефразовуючи відому фразу з відомого фільму приятеля Порошенка - "Україна не те, чим здається".
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29.07.2025 16:19 Ответить
Це все, що змогли придумати кацапи в якості провокації для пролонгації "10-12 днів"? Дрон з написом українською?
Слабаки.
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29.07.2025 16:27 Ответить
Как там у нас уголовные дела по поводу обстрелов беларусскими нацистами нашей территории? В процессе производства или как? Вызовите посла беларуси и мордой натыкайте его в обломки от ОТРК Полонез.
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29.07.2025 16:29 Ответить
Без синих резиновых шлёпок не катит 🤔
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29.07.2025 16:33 Ответить
скільки мозирський нпз буде заправляти свинособачі танки??? давно пора його зупинити попутаним шахедом
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29.07.2025 16:46 Ответить
 
 