Сбитый дрон над Минском: Следком Беларуси обнаружил якобы надписи на украинском языке. ФОТО

В Беларуси распространили больше фото сбитого над Минском беспилотника, на котором якобы обнаружили надписи на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с надписями опубликовано в соцсетях Следкома Беларуси.

Там заявили, что ночью дрон якобы нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал во дворе дома №72 по улице Матусевича, а его обломки повредили несколько автомобилей.

На месте падения изъяли фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, его двигатель, навигационные приборы и боевую часть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь наращивает оборонное производство для нужд ВПК России, - СВР

В Следкоме Беларуси утверждают, что дрон оснастили тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

На фото, которые опубликовало ведомство, видны надписи на деталях дрона, сделанные на украинском языке.

По факту падения беспилотника белорусские следователи начали уголовное производство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский ударный БПЛА "Shahed" пролетает над головами молодоженов и гостей во время свадебной церемонии в Сумах. ВИДЕО









Напомним, в ночь на 29 июля около двух часов ночи средства РЭБ Беларуси нейтрализовали беспилотник, который залетел на территорию Минска.