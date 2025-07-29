Сбитый дрон над Минском: Следком Беларуси обнаружил якобы надписи на украинском языке. ФОТО
В Беларуси распространили больше фото сбитого над Минском беспилотника, на котором якобы обнаружили надписи на украинском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, видео с надписями опубликовано в соцсетях Следкома Беларуси.
Там заявили, что ночью дрон якобы нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал во дворе дома №72 по улице Матусевича, а его обломки повредили несколько автомобилей.
На месте падения изъяли фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, его двигатель, навигационные приборы и боевую часть.
В Следкоме Беларуси утверждают, что дрон оснастили тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.
На фото, которые опубликовало ведомство, видны надписи на деталях дрона, сделанные на украинском языке.
По факту падения беспилотника белорусские следователи начали уголовное производство.
Напомним, в ночь на 29 июля около двух часов ночи средства РЭБ Беларуси нейтрализовали беспилотник, который залетел на территорию Минска.
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на плечах є напис "Український шпигун".
Візитки Яроша не знайшли?
Цапня може може дійсно запустити нейтралізований раштстськими засобами реб український безпілотник
білоруська область рашиської ********* офіційно і по факту оголосила війну проти мирної Республіки Україна ще в лютому 2024 року.
Насрати з яких сторін тепер атакуют таргана і його прибічників.
Нехай дякує уклінно що мозирський нпз ще не задронили в тотал.
Прошу написане "в лютому 2024 року" читати як " в лютому 2022 року".
Перепрошую і все таке.
Слабаки.