Збитий дрон над Мінськом: Слідком Білорусі виявив нібито написи українською мовою. ФОТО
У Білорусі поширили більше фото збитого над Мінськом безпілотника, на якому нібито виявили написи українською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, відео із написами опубліковано в соцмережах Слідкому Білорусі.
Там заявили, що вночі дрон нібито нейтралізували засобами радіоелектронної боротьби. Він упав у дворі будинку №72 на вулиці Матусевича, а його уламки пошкодили кілька автомобілів.
На місці падіння вилучили фрагменти корпусу і крил БпЛА, його двигун, навігаційні прилади та бойову частину.
У Слідкомі Білорусі стверджують, що дрон оснастили тротилом і великою кількістю уражальних елементів у вигляді металевих кульок.
На фото, які опублікувало відомство, видно написи на деталях дрона, зроблені українською мовою.
За фактом падіння безпілотника білоруські слідчі почали кримінальне провадження.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня близько другої години ночі засоби РЕБ Білорусі нейтралізували безпілотник, який залетів на територію Мінська.
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на плечах є напис "Український шпигун".
Візитки Яроша не знайшли?
Цапня може може дійсно запустити нейтралізований раштстськими засобами реб український безпілотник
білоруська область рашиської ********* офіційно і по факту оголосила війну проти мирної Республіки Україна ще в лютому 2024 року.
Насрати з яких сторін тепер атакуют таргана і його прибічників.
Нехай дякує уклінно що мозирський нпз ще не задронили в тотал.
Прошу написане "в лютому 2024 року" читати як " в лютому 2022 року".
Перепрошую і все таке.
Слабаки.