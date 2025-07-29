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Новини Фото Дрони у Білорусі
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Збитий дрон над Мінськом: Слідком Білорусі виявив нібито написи українською мовою. ФОТО

У Білорусі поширили більше фото збитого над Мінськом безпілотника, на якому нібито виявили написи українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, відео із написами опубліковано в соцмережах Слідкому Білорусі.

Там заявили, що вночі дрон нібито нейтралізували засобами радіоелектронної боротьби. Він упав у дворі будинку №72 на вулиці Матусевича, а його уламки пошкодили кілька автомобілів.

На місці падіння вилучили фрагменти корпусу і крил БпЛА, його двигун, навігаційні прилади та бойову частину.

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У Слідкомі Білорусі стверджують, що дрон оснастили тротилом і великою кількістю уражальних елементів у вигляді металевих кульок.

На фото, які опублікувало відомство, видно написи на деталях дрона, зроблені українською мовою.

За фактом падіння безпілотника білоруські слідчі почали кримінальне провадження.

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Збиття БПЛА над Мінськом: Білорусь показала написи українською
Збиття БПЛА над Мінськом: Білорусь показала написи українською
Збиття БПЛА над Мінськом: Білорусь показала написи українською
Збиття БПЛА над Мінськом: Білорусь показала написи українською

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня близько другої години ночі засоби РЕБ Білорусі нейтралізували безпілотник, який залетів на територію Мінська.

Автор: 

Білорусь (8003) безпілотник (4619) дрони (5191)


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Топ коментарі
+14
Без візитки Мадяра?
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29.07.2025 15:50 Відповісти
+10
********* ще ті шоумени-провокатори
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29.07.2025 15:50 Відповісти
+10
Пів дня шукали, хто українською мовою написати зуміє))) В взагалі, такі дрони в будь-якому воєнторзі купити можна. " Гдє ваши даказатєльства?"
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29.07.2025 15:54 Відповісти
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Без візитки Мадяра?
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29.07.2025 15:50 Відповісти
********* ще ті шоумени-провокатори
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29.07.2025 15:50 Відповісти
бульбофюрер як завжди вигадує - то до дупи залізе, то з @ізди виглядує (с)
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29.07.2025 15:55 Відповісти
Натягування сови на глобус
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29.07.2025 15:51 Відповісти
******* вже по ним захопленими РЕБом шахедами, так любязно по-московському!
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29.07.2025 15:51 Відповісти
Ага, і у всіх українських розвідників, що працюють в Білорусі,
на плечах є напис "Український шпигун".
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29.07.2025 15:52 Відповісти
По***.
Візитки Яроша не знайшли?
Цапня може може дійсно запустити нейтралізований раштстськими засобами реб український безпілотник
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29.07.2025 15:53 Відповісти
Треба дописати "нехай щастить" і переклад зразу: "***** шастать"
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29.07.2025 15:54 Відповісти
Пів дня шукали, хто українською мовою написати зуміє))) В взагалі, такі дрони в будь-якому воєнторзі купити можна. " Гдє ваши даказатєльства?"
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29.07.2025 15:54 Відповісти
Все хаарошо, но с какой стороны залетел дрон, паачему-то проскромничали сообщить, бо тада все ваапросы к каца.ездолам.
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29.07.2025 15:54 Відповісти
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29.07.2025 15:56 Відповісти
А колись візитки Яроша знаходили...
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29.07.2025 15:57 Відповісти
нова вказівка фсби - написи українською, чим побільше та різних, візитівки вже не катять
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29.07.2025 15:59 Відповісти
Прикольно бы было, если бы амеры или наши выложили маршрут полета этого дрона, шобы бульбаши не отвлекались от процедур в повышении урожайности своего национального продукта. Куда тока бацька , бульба-фюрер смотрит, хтозна.
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29.07.2025 16:00 Відповісти
чекісти такі чекісти , сто років пройшло а методи однакові
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29.07.2025 16:02 Відповісти
К слову, на кацапдронах есть много надписей на аглицком. Вот шо ты ляжешь - будешь делать?
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29.07.2025 16:04 Відповісти
деталі наче тільки упаковку зняли, а не після збиття
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29.07.2025 16:04 Відповісти
Не битий не фарбований )
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29.07.2025 16:13 Відповісти
Це ж не написи - це наклейки... Їх мабуть для фотосесії швиденько в найближчому ларьку купили й понаклеювали...
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29.07.2025 16:05 Відповісти
І що?
білоруська область рашиської ********* офіційно і по факту оголосила війну проти мирної Республіки Україна ще в лютому 2024 року.
Насрати з яких сторін тепер атакуют таргана і його прибічників.
Нехай дякує уклінно що мозирський нпз ще не задронили в тотал.
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29.07.2025 16:05 Відповісти
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29.07.2025 16:07 Відповісти
виправляю власну помилку.
Прошу написане "в лютому 2024 року" читати як " в лютому 2022 року".
Перепрошую і все таке.
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29.07.2025 16:17 Відповісти
Предлагаю, в экстренных случаях, использовать дроны мадэ ин чайна, пусть милые чубятся-тешатся.
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29.07.2025 16:06 Відповісти
Та чи довго рашистським провокаторам навезти в білорашку купу кусків з українських дронів чи ще чогось?
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29.07.2025 16:08 Відповісти
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29.07.2025 16:13 Відповісти
А візитка яроша де?
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29.07.2025 16:14 Відповісти
А далі буде...перефразовуючи відому фразу з відомого фільму приятеля Порошенка - "Україна не те, чим здається".
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29.07.2025 16:19 Відповісти
Це все, що змогли придумати кацапи в якості провокації для пролонгації "10-12 днів"? Дрон з написом українською?
Слабаки.
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29.07.2025 16:27 Відповісти
Как там у нас уголовные дела по поводу обстрелов беларусскими нацистами нашей территории? В процессе производства или как? Вызовите посла беларуси и мордой натыкайте его в обломки от ОТРК Полонез.
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29.07.2025 16:29 Відповісти
Без синих резиновых шлёпок не катит 🤔
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29.07.2025 16:33 Відповісти
скільки мозирський нпз буде заправляти свинособачі танки??? давно пора його зупинити попутаним шахедом
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29.07.2025 16:46 Відповісти
 
 