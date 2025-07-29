Збитий дрон над Мінськом: Слідком Білорусі виявив нібито написи українською мовою. ФОТО

У Білорусі поширили більше фото збитого над Мінськом безпілотника, на якому нібито виявили написи українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, відео із написами опубліковано в соцмережах Слідкому Білорусі.

Там заявили, що вночі дрон нібито нейтралізували засобами радіоелектронної боротьби. Він упав у дворі будинку №72 на вулиці Матусевича, а його уламки пошкодили кілька автомобілів.

На місці падіння вилучили фрагменти корпусу і крил БпЛА, його двигун, навігаційні прилади та бойову частину.

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У Слідкомі Білорусі стверджують, що дрон оснастили тротилом і великою кількістю уражальних елементів у вигляді металевих кульок.

На фото, які опублікувало відомство, видно написи на деталях дрона, зроблені українською мовою.

За фактом падіння безпілотника білоруські слідчі почали кримінальне провадження.

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Нагадаємо, у ніч проти 29 липня близько другої години ночі засоби РЕБ Білорусі нейтралізували безпілотник, який залетів на територію Мінська.