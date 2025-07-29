Спасатели ликвидируют последствия непогоды в пяти областях Украины, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Непогода накрыла Украину: масштабные подтопления и поваленные деревья - спасатели ликвидируют последствия ливней и шквального ветра

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

В Ривненской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях спасатели откачивали воду из подвалов, дворов и жилых домов, убирали поваленные деревья, помогали населению.

Как отмечается, подтопления зафиксированы в городе Ривне, Звягеле, Вишневце и Шаргороде. В Винницкой и Житомирской областях непогода оставила без света более 120 населенных пунктов. Работы по восстановлению и ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших нет.

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Кроме подразделений ГСЧС, к ликвидации последствий активно приобщаются офицеры-спасатели громад. Они оперативно помогают населению: откачивают воду, расчищают территории и координируют действия на местах.













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