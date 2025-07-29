УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини Фото
865 0

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у п’яти областях України, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Негода накрила Україну: масштабні підтоплення та повалені дерева - рятувальники ліквідовують наслідки злив і шквального вітру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Як зазначається, підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по автівці рятувальників у Херсоні: двоє поранених. ФОТО

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Негода накрила Україну
Негода накрила Україну
Негода накрила Україну
Негода накрила Україну
Негода накрила Україну
Негода накрила Україну

Негода накрила Україну

Також читайте: Негода спричинила аварійні відключення світла на Київщині

Автор: 

негода (769) ДСНС (5226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 