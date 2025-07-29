Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у п’яти областях України, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Негода накрила Україну: масштабні підтоплення та повалені дерева - рятувальники ліквідовують наслідки злив і шквального вітру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Як зазначається, підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

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Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.













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