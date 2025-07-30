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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Один человек погиб и четверо ранены в результате вражеского удара по Васищево на Харьковщине. ФОТО

В результате обстрела российскими войсками поселка Васищево в Харьковской области погиб мужчина, также есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, 30 июля около 12:00 военные РФ атаковали Харьковский район. Под огонь попал частный сектор поселка Васищево. На данный момент известно об одном погибшем мужчине, среди раненых три мужчины и одна женщина.

Кроме того, на месте попадания начался пожар. Повреждены помещения супермаркета.

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Удар по Васищево

На месте взрыва работают все профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Удар по Васищево

Автор: 

обстрел (28772) Харьковская область (1370) Харьковский район (473) Васищево (5)


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