Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок ворожого удару по Васищевому на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу російськими військами селища Васищеве у Харківській області загинув чоловік, також є поранені.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 30 липня близько 12:00 військові РФ атакували Харківський район. Під вогонь потрапив приватний сектор селища Васищеве. На цей час відомо про одного загиблого чоловіка, серед поранених три чоловіки і одна жінка.

Крім того, на місці влучання зайнялась пожежа. Пошкоджені приміщення супермаркету.

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На місці вибуху працюють всі профільні служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Як розповів голова ОВА Олег Синєгубов, було завдано удару по території цивільного підприємства загальною площею 30 тисяч кв. м. Горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч кв. м.

Співробітники ДСНС локалізували пожежу. Це легкозаймисті конструкції, всередині – товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування. Тому вогонь досить стрімко поширювався.

Унаслідок російського обстрілу загинув 63-річний чоловік. Госпіталізували трьох постраждалих: чоловіків 65 і 74 років та 47-річну жінку – у всіх діагностовано вибухові поранення, стан середній. На місці надали допомогу 64-річному чоловіку.

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Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного - отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки.

Загалом на місці працює більше 100 вогнеборців, близько 50 одиниць техніки, також залучили пожежний потяг.

Тип зброї, якою було завдано удар, наразі встановлюється. Задіяні всі екстрені служби та правоохоронні органи.











