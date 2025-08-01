Россияне нанесли удар ФАБами по Константиновке: ранен человек, поврежден мост, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 августа, враг в очередной раз нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК по территории Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Это не просто атака - это целенаправленный террор против мирного населения, наших домов, нашего образа жизни", - подчеркнул он.

Отмечается, что в результате вражеского удара по Иванопольскому старостинскому округу был поврежден мост, который является частью важной транспортной артерии региона.

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Кроме того, по городу Константиновке нанесен еще один удар, в результате чего, к сожалению, одно гражданское лицо получило ранения.

Город также подвергся значительным разрушениям: поврежден фасад участка ритуальных услуг, фасады трех многоэтажных и трех частных жилых домов, линия газопровода.

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"Мы еще раз призываем всех жителей громады: пожалуйста, не медлите с решением об эвакуации! Не ждите, пока будет поздно. Не подвергайте себя и своих родных опасности", - добавил Горбунов.





