Россияне нанесли удар ФАБами по Константиновке: ранен человек, поврежден мост, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 1 августа, враг в очередной раз нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК по территории Константиновки в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
"Это не просто атака - это целенаправленный террор против мирного населения, наших домов, нашего образа жизни", - подчеркнул он.
Отмечается, что в результате вражеского удара по Иванопольскому старостинскому округу был поврежден мост, который является частью важной транспортной артерии региона.
Кроме того, по городу Константиновке нанесен еще один удар, в результате чего, к сожалению, одно гражданское лицо получило ранения.
Город также подвергся значительным разрушениям: поврежден фасад участка ритуальных услуг, фасады трех многоэтажных и трех частных жилых домов, линия газопровода.
"Мы еще раз призываем всех жителей громады: пожалуйста, не медлите с решением об эвакуации! Не ждите, пока будет поздно. Не подвергайте себя и своих родных опасности", - добавил Горбунов.
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