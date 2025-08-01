РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости Фото Удары по Константиновке
376 0

Россияне нанесли удар ФАБами по Константиновке: ранен человек, поврежден мост, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 августа, враг в очередной раз нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК по территории Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Это не просто атака - это целенаправленный террор против мирного населения, наших домов, нашего образа жизни", - подчеркнул он.

Отмечается, что в результате вражеского удара по Иванопольскому старостинскому округу был поврежден мост, который является частью важной транспортной артерии региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Северска российский дрон-"ждун" убил гражданского мужчину, который подобрал его и положил в багажник своего мопеда. ВИДЕО 18+

Удар по Константиновке 1 августа

Кроме того, по городу Константиновке нанесен еще один удар, в результате чего, к сожалению, одно гражданское лицо получило ранения.

Город также подвергся значительным разрушениям: поврежден фасад участка ритуальных услуг, фасады трех многоэтажных и трех частных жилых домов, линия газопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорск атакуют вражеские БпЛА: под ударом промзона, критическая инфраструктура и гражданские объекты

"Мы еще раз призываем всех жителей громады: пожалуйста, не медлите с решением об эвакуации! Не ждите, пока будет поздно. Не подвергайте себя и своих родных опасности", - добавил Горбунов.

Удар по Константиновке 1 августа
Удар по Константиновке 1 августа
Удар по Константиновке 1 августа

Автор: 

обстрел (28806) Донецкая область (10358) Краматорский район (527) Константиновка (1865)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 