Росіяни вдарили ФАБами по Костянтинівці: поранено людину, пошкоджено міст, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 серпня, ворог вчергове завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК по території Костянтинівки на Донеччині.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"Це не просто атака – це цілеспрямований терор проти мирного населення, наших домівок, нашого способу життя", - наголосив він.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару по Іванопільському старостинському округу було пошкоджено міст, що є частиною важливої транспортної артерії регіону.
Крім того, по місту Костянтинівці завдано ще одного удару, в результаті чого, на жаль, одна цивільна особа дістала поранення.
Місто також зазнало значних руйнувань: пошкоджено фасад дільниці ритуальних послуг, фасади трьох багатоповерхових і трьох приватних житлових будинків, лінію газопроводу.
"Ми вкотре закликаємо всіх мешканців громади: будь ласка, не зволікайте з рішенням про евакуацію! Не чекайте, доки буде пізно. Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку", - додав Горбунов.
Будь ласка, зачекайте...
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