Росіяни вдарили ФАБами по Костянтинівці: поранено людину, пошкоджено міст, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 серпня, ворог вчергове завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК по території Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Це не просто атака – це цілеспрямований терор проти мирного населення, наших домівок, нашого способу життя", - наголосив він.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару по Іванопільському старостинському округу було пошкоджено міст, що є частиною важливої транспортної артерії регіону.

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Крім того, по місту Костянтинівці завдано ще одного удару, в результаті чого, на жаль, одна цивільна особа дістала поранення.

Місто також зазнало значних руйнувань: пошкоджено фасад дільниці ритуальних послуг, фасади трьох багатоповерхових і трьох приватних житлових будинків, лінію газопроводу.

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"Ми вкотре закликаємо всіх мешканців громади: будь ласка, не зволікайте з рішенням про евакуацію! Не чекайте, доки буде пізно. Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку", - додав Горбунов.





