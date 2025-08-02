Сутки на Донетчине: два человека погибли, 9 получили ранения. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 18 населенных пунктов. Зафиксировано 3 296 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
Утром 1 августа россияне обстреляли западную часть Покровска, погибла женщина 1972 г.р. Днем под ударом оказалась северо-западная часть города, погиб гражданский мужчина 1968 г.р., сообщили в ГВА.
В Каменке Покровского района двое мирных жителей травмированы ударом БпЛА "Ланцет", повреждено гражданское авто.
По одному человеку ранены в Белицком и Водянском в результате попадания вражеских FPV-дронов. Один раненый - в Мирнограде.
По селу Доброполье оккупанты ударили двумя БпЛА "Герань-2" - ранили двух человек, повредили 2 частных дома и 2 нежилых помещения.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. В Староварваровке Александровской громады поврежден дом. В Иванополье повреждена инфраструктура.
На Константиновку россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись три многоквартирных и три частных дома, объект инфраструктуры, предприятие.
Краматорск атаковали 9 российских дронов типа "Гербера", "Герань-2" и "Герань-3" - травмировано гражданское лицо, повреждены 2 многоквартирных дома, объект инфраструктуры, предприятие, 4 автомобиля.
В Райгородке два БПЛА "Герань-2" разрушили медучреждение. В Дробышево и Кривой Луке Лиманской ТГ повреждено по одному частному дому.
По Славянску попали 5 БПЛА "Герань-2", которые повредили больницу, предприятие, нежилое помещение и гражданское авто.
Сегодня после полуночи город подвергся новому удару двумя БпЛА "Герань-2". Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены гостиница и 2 многоквартирных дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
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А Трамп? Він ображений, що Путін не погоджується на «мир», який виглядає як капітуляція України. Вводить санкції, показує підводні човни - і думає, що це щось змінює.
А що буде далі?
🔻 Війна затягнеться. Штурми не припиняться. По кілька кілометрів фронту на місяць. І масовані атаки на тил - бомбами, дронами, пропагандою.
🔻 Тил втомиться. Протести. Недовіра. Пошук винних. Хтось почне казати, що «треба домовлятись». А Путін саме цього й чекає.
🔻 Зброю будуть давати - але так, щоб ми не впали, і не виграли. Ми опинимось у позиції Ізраїлю - війна стане фоном життя. Постійним.
🔻 Армія зміниться. Менше людей - більше технологій. Хто не встиг адаптуватися - той випаде.
🔻 Найбільша небезпека - не на фронті. Вона в головах. В ілюзії, що хтось нас врятує. Що війна от-от закінчиться. Що все вирішить "політика".
А правда жорстка:
➡️ Ніхто не прийде. Ніхто не змусить Путіна відступити.
➡️ Ми самі - або виграємо, або зникнемо.
➡️ Кожен тиждень - це вибір: зібратися або розсипатися.
Це не просто війна за територію. Це - війна за державу як таку.
Хто це розуміє - той уже на передовій. Фізично, інформаційно, волонтерськи, технологічно. Бо здаватися - це не вихід. Це лише пряма дорога до зникнення…