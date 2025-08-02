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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: два человека погибли, 9 получили ранения. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 18 населенных пунктов. Зафиксировано 3 296 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Утром 1 августа россияне обстреляли западную часть Покровска, погибла женщина 1972 г.р. Днем под ударом оказалась северо-западная часть города, погиб гражданский мужчина 1968 г.р., сообщили в ГВА.

В Каменке Покровского района двое мирных жителей травмированы ударом БпЛА "Ланцет", повреждено гражданское авто.

По одному человеку ранены в Белицком и Водянском в результате попадания вражеских FPV-дронов. Один раненый - в Мирнограде.

По селу Доброполье оккупанты ударили двумя БпЛА "Герань-2" - ранили двух человек, повредили 2 частных дома и 2 нежилых помещения.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. В Староварваровке Александровской громады поврежден дом. В Иванополье повреждена инфраструктура.

На Константиновку россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись три многоквартирных и три частных дома, объект инфраструктуры, предприятие.

Краматорск атаковали 9 российских дронов типа "Гербера", "Герань-2" и "Герань-3" - травмировано гражданское лицо, повреждены 2 многоквартирных дома, объект инфраструктуры, предприятие, 4 автомобиля.

В Райгородке два БПЛА "Герань-2" разрушили медучреждение. В Дробышево и Кривой Луке Лиманской ТГ повреждено по одному частному дому.

По Славянску попали 5 БПЛА "Герань-2", которые повредили больницу, предприятие, нежилое помещение и гражданское авто.
Сегодня после полуночи город подвергся новому удару двумя БпЛА "Герань-2". Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены гостиница и 2 многоквартирных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2363) обстрел (28834) Донецкая область (10367) Покровск (707) Мирноград (103) Бахмутский район (567) Краматорский район (532) Покровский район (820) Северск (139) Константиновка (1867) Дробышево (7) Заречное (26) Кривая Лука (1) Райгородок (7) Староварваровка (1) Славянск (2635) Белозерское (10) Каменка (1) Доброполье (51) Родинское (1) Иванополье (25)


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Путін не піде на жодні мирні угоди, що не закріплять його "завоювання". Він хоче, щоб ООН визнала Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ частиною РФ. Він грає у довгу - на виснаження нас і світу.

А Трамп? Він ображений, що Путін не погоджується на «мир», який виглядає як капітуляція України. Вводить санкції, показує підводні човни - і думає, що це щось змінює.

А що буде далі?

🔻 Війна затягнеться. Штурми не припиняться. По кілька кілометрів фронту на місяць. І масовані атаки на тил - бомбами, дронами, пропагандою.

🔻 Тил втомиться. Протести. Недовіра. Пошук винних. Хтось почне казати, що «треба домовлятись». А Путін саме цього й чекає.

🔻 Зброю будуть давати - але так, щоб ми не впали, і не виграли. Ми опинимось у позиції Ізраїлю - війна стане фоном життя. Постійним.

🔻 Армія зміниться. Менше людей - більше технологій. Хто не встиг адаптуватися - той випаде.

🔻 Найбільша небезпека - не на фронті. Вона в головах. В ілюзії, що хтось нас врятує. Що війна от-от закінчиться. Що все вирішить "політика".

А правда жорстка:

➡️ Ніхто не прийде. Ніхто не змусить Путіна відступити.

➡️ Ми самі - або виграємо, або зникнемо.

➡️ Кожен тиждень - це вибір: зібратися або розсипатися.

Це не просто війна за територію. Це - війна за державу як таку.

Хто це розуміє - той уже на передовій. Фізично, інформаційно, волонтерськи, технологічно. Бо здаватися - це не вихід. Це лише пряма дорога до зникнення…
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02.08.2025 11:32 Ответить
 
 