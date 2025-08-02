Сутки на Донетчине: два человека погибли, 9 получили ранения. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 18 населенных пунктов. Зафиксировано 3 296 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Утром 1 августа россияне обстреляли западную часть Покровска, погибла женщина 1972 г.р. Днем под ударом оказалась северо-западная часть города, погиб гражданский мужчина 1968 г.р., сообщили в ГВА.

В Каменке Покровского района двое мирных жителей травмированы ударом БпЛА "Ланцет", повреждено гражданское авто.

По одному человеку ранены в Белицком и Водянском в результате попадания вражеских FPV-дронов. Один раненый - в Мирнограде.

По селу Доброполье оккупанты ударили двумя БпЛА "Герань-2" - ранили двух человек, повредили 2 частных дома и 2 нежилых помещения.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. В Староварваровке Александровской громады поврежден дом. В Иванополье повреждена инфраструктура.

На Константиновку россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись три многоквартирных и три частных дома, объект инфраструктуры, предприятие.

Краматорск атаковали 9 российских дронов типа "Гербера", "Герань-2" и "Герань-3" - травмировано гражданское лицо, повреждены 2 многоквартирных дома, объект инфраструктуры, предприятие, 4 автомобиля.

В Райгородке два БПЛА "Герань-2" разрушили медучреждение. В Дробышево и Кривой Луке Лиманской ТГ повреждено по одному частному дому.

По Славянску попали 5 БПЛА "Герань-2", которые повредили больницу, предприятие, нежилое помещение и гражданское авто.

Сегодня после полуночи город подвергся новому удару двумя БпЛА "Герань-2". Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены гостиница и 2 многоквартирных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал два района Днепропетровщины: пострадали три человека. ФОТО



















