Доба на Донеччині: дві людини загинули, 9 зазнали поранень. Є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів. Зафіксовано 3 296 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
Зранку 1 серпня росіяни обстріляли західну частину Покровська, загинула жінка 1972 р.н. Вдень під ударом опинилася північно-західна частина міста, загинув цивільний чоловік 1968 р.н, повідомили у МВА.
У Кам’янці Покровського району двоє мирних жителів травмовані ударом БпЛА "Ланцет", пошкоджено цивільне авто.
По одній людині поранено у Білицькому та Водянському внаслідок влучання ворожих FPV-дронів. Один поранений – у Мирнограді.
По селу Добропілля окупанти вдарили двома БпЛА "Герань-2" – поранили двох людей, пошкодили 2 приватних будинки та 2 нежитлових приміщення.
Краматорський район
У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. В Іванопіллі пошкоджено інфраструктуру.
На Костянтинівку росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – є поранений, руйнувань зазнали три багатоквартирних і три приватних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство.
Краматорськ атакували 9 російських дронів типу "Гербера", "Герань-2" та "Герань-3" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство, 4 автомобілі.
У Райгородку два БПЛА "Герань-2" зруйнували медзаклад. У Дробишевому та Кривій Луці Лиманської ТГ пошкоджено по одному приватному будинку.
По Слов’янську поцілили 5 БпЛА "Герань-2", які пошкодили лікарню, підприємство, нежитлове приміщення та цивільне авто.
Сьогодні після опівночі місто зазнало нового удару двома БпЛА "Герань-2". Постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено готель і 2 багатоквартирних будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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А Трамп? Він ображений, що Путін не погоджується на «мир», який виглядає як капітуляція України. Вводить санкції, показує підводні човни - і думає, що це щось змінює.
А що буде далі?
🔻 Війна затягнеться. Штурми не припиняться. По кілька кілометрів фронту на місяць. І масовані атаки на тил - бомбами, дронами, пропагандою.
🔻 Тил втомиться. Протести. Недовіра. Пошук винних. Хтось почне казати, що «треба домовлятись». А Путін саме цього й чекає.
🔻 Зброю будуть давати - але так, щоб ми не впали, і не виграли. Ми опинимось у позиції Ізраїлю - війна стане фоном життя. Постійним.
🔻 Армія зміниться. Менше людей - більше технологій. Хто не встиг адаптуватися - той випаде.
🔻 Найбільша небезпека - не на фронті. Вона в головах. В ілюзії, що хтось нас врятує. Що війна от-от закінчиться. Що все вирішить "політика".
А правда жорстка:
➡️ Ніхто не прийде. Ніхто не змусить Путіна відступити.
➡️ Ми самі - або виграємо, або зникнемо.
➡️ Кожен тиждень - це вибір: зібратися або розсипатися.
Це не просто війна за територію. Це - війна за державу як таку.
Хто це розуміє - той уже на передовій. Фізично, інформаційно, волонтерськи, технологічно. Бо здаватися - це не вихід. Це лише пряма дорога до зникнення…