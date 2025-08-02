Доба на Донеччині: дві людини загинули, 9 зазнали поранень. Є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів. Зафіксовано 3 296 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Зранку 1 серпня росіяни обстріляли західну частину Покровська, загинула жінка 1972 р.н. Вдень під ударом опинилася північно-західна частина міста, загинув цивільний чоловік 1968 р.н, повідомили у МВА.

У Кам’янці Покровського району двоє мирних жителів травмовані ударом БпЛА "Ланцет", пошкоджено цивільне авто.

По одній людині поранено у Білицькому та Водянському внаслідок влучання ворожих FPV-дронів. Один поранений – у Мирнограді.

По селу Добропілля окупанти вдарили двома БпЛА "Герань-2" – поранили двох людей, пошкодили 2 приватних будинки та 2 нежитлових приміщення.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. В Іванопіллі пошкоджено інфраструктуру.

На Костянтинівку росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – є поранений, руйнувань зазнали три багатоквартирних і три приватних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство.

Краматорськ атакували 9 російських дронів типу "Гербера", "Герань-2" та "Герань-3" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство, 4 автомобілі.

У Райгородку два БПЛА "Герань-2" зруйнували медзаклад. У Дробишевому та Кривій Луці Лиманської ТГ пошкоджено по одному приватному будинку.

По Слов’янську поцілили 5 БпЛА "Герань-2", які пошкодили лікарню, підприємство, нежитлове приміщення та цивільне авто.

Сьогодні після опівночі місто зазнало нового удару двома БпЛА "Герань-2". Постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено готель і 2 багатоквартирних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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