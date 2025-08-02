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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: дві людини загинули, 9 зазнали поранень. Є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів. Зафіксовано  3 296 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору  Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Зранку 1 серпня росіяни обстріляли західну частину Покровська, загинула жінка 1972 р.н. Вдень під ударом опинилася північно-західна частина міста, загинув цивільний чоловік 1968 р.н, повідомили у МВА.

У Кам’янці Покровського району двоє мирних жителів травмовані ударом БпЛА "Ланцет", пошкоджено цивільне авто.

По одній людині поранено у Білицькому та Водянському внаслідок влучання ворожих FPV-дронів. Один поранений – у Мирнограді.

По селу Добропілля окупанти вдарили двома БпЛА "Герань-2" – поранили двох людей, пошкодили 2 приватних будинки та 2 нежитлових приміщення.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. В Іванопіллі пошкоджено інфраструктуру.

На Костянтинівку росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – є поранений, руйнувань зазнали три багатоквартирних і три приватних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство.

Краматорськ атакували 9 російських дронів типу "Гербера", "Герань-2" та "Герань-3" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, об’єкт інфраструктури, підприємство, 4 автомобілі.

У Райгородку два БПЛА "Герань-2" зруйнували медзаклад. У Дробишевому та Кривій Луці Лиманської ТГ пошкоджено по одному приватному будинку.

По Слов’янську поцілили 5 БпЛА "Герань-2", які пошкодили лікарню, підприємство, нежитлове приміщення та цивільне авто.
Сьогодні після опівночі місто зазнало нового удару двома БпЛА "Герань-2". Постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено готель і 2 багатоквартирних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (742) обстріл (30157) Донецька область (9185) Покровськ (740) Мирноград (104) Бахмутський район (571) Краматорський район (538) Покровський район (829) Сіверськ (139) Костянтинівка (400) Дробишеве (7) Зарічне (26) Крива Лука (1) Райгородок (7) Староварварівка (1) Слов’янськ (663) Білозерське (10) Кам’янка (1) Добропілля (52) Водянське (1) Іванопілля (25)


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Путін не піде на жодні мирні угоди, що не закріплять його "завоювання". Він хоче, щоб ООН визнала Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ частиною РФ. Він грає у довгу - на виснаження нас і світу.

А Трамп? Він ображений, що Путін не погоджується на «мир», який виглядає як капітуляція України. Вводить санкції, показує підводні човни - і думає, що це щось змінює.

А що буде далі?

🔻 Війна затягнеться. Штурми не припиняться. По кілька кілометрів фронту на місяць. І масовані атаки на тил - бомбами, дронами, пропагандою.

🔻 Тил втомиться. Протести. Недовіра. Пошук винних. Хтось почне казати, що «треба домовлятись». А Путін саме цього й чекає.

🔻 Зброю будуть давати - але так, щоб ми не впали, і не виграли. Ми опинимось у позиції Ізраїлю - війна стане фоном життя. Постійним.

🔻 Армія зміниться. Менше людей - більше технологій. Хто не встиг адаптуватися - той випаде.

🔻 Найбільша небезпека - не на фронті. Вона в головах. В ілюзії, що хтось нас врятує. Що війна от-от закінчиться. Що все вирішить "політика".

А правда жорстка:

➡️ Ніхто не прийде. Ніхто не змусить Путіна відступити.

➡️ Ми самі - або виграємо, або зникнемо.

➡️ Кожен тиждень - це вибір: зібратися або розсипатися.

Це не просто війна за територію. Це - війна за державу як таку.

Хто це розуміє - той уже на передовій. Фізично, інформаційно, волонтерськи, технологічно. Бо здаватися - це не вихід. Це лише пряма дорога до зникнення…
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02.08.2025 11:32 Відповісти
 
 