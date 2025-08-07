Удар РФ по Орехову: Спасательная операция завершена - мужчина погиб. ФОТО

В Орехове на Запорожье завершена спасательная операция на месте вражеского удара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Спасательная операция завершена. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Погибшему было 71 год", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 августа, российские войска ударили по Орехову на Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.