Удар РФ по Орехову: Спасательная операция завершена - мужчина погиб. ФОТО

В Орехове на Запорожье завершена спасательная операция на месте вражеского удара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Орехово 7 августа

"Спасательная операция завершена. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Погибшему было 71 год", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг убил женщину в Гуляйполе, за сутки нанес более 700 ударов по населенным пунктам в Запорожье

Напомним, сегодня, 7 августа, российские войска ударили по Орехову на Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден частный дом.

обстрел (28929) Запорожская область (3391) Пологовский район (110) Орехов (12)


