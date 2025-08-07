Удар РФ по Оріхову: Рятувальну операцію завершено - чоловік загинув. ФОТО
В Оріхові на Запоріжжі завершено рятувальну операцію на місці ворожого удару.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальна операція завершена. На жаль, чоловіка врятувати не вдалось. Загиблому було 71 рік", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, російські війська вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.
