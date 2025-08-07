УКР
Удар РФ по Оріхову: Рятувальну операцію завершено - чоловік загинув. ФОТО

В Оріхові на Запоріжжі завершено рятувальну операцію на місці ворожого удару.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Оріхову 7 серпня

"Рятувальна операція завершена. На жаль, чоловіка врятувати не вдалось. Загиблому було 71 рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, російські війська вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

"Рятувальну операцію завершено - чоловік загинув." Хто пише такі заголовки???
07.08.2025 13:55 Відповісти
 
 