235 0

Россияне совершили около 40 атак на два района Днепропетровщины: четверо пострадавших, повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около четырех десятков вражеских атак совершил агрессор по Днепропетровщине в течение дня. Громко было в Никопольском и Синельниковском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по Никопольщине агрессор целился беспилотниками, обстреливал из артиллерии, сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады.

Вследствие вражеских атак пострадали три человека - мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.

Изуродованы четыре частных дома, два из которых загорелись. Возникло еще несколько пожаров. Повреждены и хозяйственная постройка, теплица, гараж, авто, газопровод и линия электропередач.

Обстрелы Никопольского района 8 августа

На Синельниковщине пострадали Межевская, Покровская, Маломихайловская громады. Противник ударил БпЛА и КАБом.

Ранена женщина. Вспыхнули авто, здание с сеном, сухая трава. Побито здание, которое не эксплуатировалось.

