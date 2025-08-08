УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8311 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
397 0

Росіяни здійснили близько 40 атак на два райони Дніпропетровщини: четверо постраждалих, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Близько чотирьох десятків ворожих атак зазнала Дніпропетровська область протягом дня. Гучно було у Нікопольському та Синельниківському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині агресор цілив безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

Унаслідок ворожих атак постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по Дніпропетровщині: РФ атакувала артилерією та БпЛА. ФОТОрепортаж

Понівечені чотири приватні будинки, два з яких зайнялися. Виникло ще кілька пожеж. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач.

Обстріли Нікопольщини 8 серпня

На Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом.

Поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава. Побита будівля, що не експлуатувалася.

Також читайте: Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ, - DeepState

Обстріли Нікопольщини 8 серпня
Обстріли Нікопольщини 8 серпня
Обстріли Нікопольщини 8 серпня
Обстріли Нікопольщини 8 серпня
Обстріли Нікопольщини 8 серпня

Автор: 

обстріл (30288) Нікополь (1310) Дніпропетровська область (4120) Нікопольський район (374) Синельниківський район (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 