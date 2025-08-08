Росіяни здійснили близько 40 атак на два райони Дніпропетровщини: четверо постраждалих, пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Близько чотирьох десятків ворожих атак зазнала Дніпропетровська область протягом дня. Гучно було у Нікопольському та Синельниківському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині агресор цілив безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.



Унаслідок ворожих атак постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

Понівечені чотири приватні будинки, два з яких зайнялися. Виникло ще кілька пожеж. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач.

На Синельниківщині потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом.



Поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава. Побита будівля, що не експлуатувалася.

