Сутки на Донетчине: 2 человека погибли и 4 - ранены, разрушено более 30 частных домов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Донецкой области, под ударами находились Бахмутский, Краматорский и Покровский районы.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 августа рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Шахматном разрушен 31 частный дом.

Краматорский район

В Лимане повреждено админздание и частный дом.

В Среднем погиб человек.

В Никольском Святогорской громады повреждены 2 ангара и 5 тракторов.

В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 частных домов.

В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 9 многоэтажек, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, админздание, 2 линии электропередач и 5 газопроводов;

В Марково ранен человек, поврежден дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

"Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 1011 человек, в том числе 53 ребенка", - резюмирует чиновник.

Донецкая область 10 августа 2025 года
