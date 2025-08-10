Сутки на Донетчине: 2 человека погибли и 4 - ранены, разрушено более 30 частных домов. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Донецкой области, под ударами находились Бахмутский, Краматорский и Покровский районы.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 августа рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Шахматном разрушен 31 частный дом.
Краматорский район
В Лимане повреждено админздание и частный дом.
В Среднем погиб человек.
В Никольском Святогорской громады повреждены 2 ангара и 5 тракторов.
В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 частных домов.
В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 9 многоэтажек, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, админздание, 2 линии электропередач и 5 газопроводов;
В Марково ранен человек, поврежден дом.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 3 дома.
"Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 1011 человек, в том числе 53 ребенка", - резюмирует чиновник.
