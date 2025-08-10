Доба на Донеччині: 2 людини загинули і 4 - поранені, зруйновано понад 30 приватних будинків. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Донецької області, під ударами перебували Бахмутський, Краматорський і Покровський райони.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 10 серпня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Шаховому зруйновано 31 приватний будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок;
У Середньому загинула людина.
У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів.
У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків.
У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів;
У Марковому поранено людину, пошкоджено будинок.
Бахмутський район.
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
"Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, у тому числі 53 дитини", - резюмує посадовець.
