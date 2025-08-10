УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7805 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
252 1

Доба на Донеччині: 2 людини загинули і 4 - поранені, зруйновано понад 30 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Донецької області, під ударами перебували Бахмутський, Краматорський і Покровський райони.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 10 серпня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Шаховому зруйновано 31 приватний будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок;

У Середньому загинула людина.

У Микільському Святогірської громади пошкоджено 2 ангари і 5 тракторів.

У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків.

У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, крамницю, адмінбудівлю, 2 лінії електропередач і 5 газогонів;

Також читайте: Війська РФ просунулися у Серебрянському лісництві та біля Никанорівки, - DeepState. КАРТИ

У Марковому поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район.

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

"Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1011 людей, у тому числі 53 дитини", - резюмує посадовець.

Також читайте: Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року
Донеччина 10 серпня 2025 року

Автор: 

Донецька область (9264) війна в Україні (5644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 