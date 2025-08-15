Помог россиянину ввезти Ferrari Roma в Украину: полиция разоблачила экс-чиновника Слободянюка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывшего чиновника разоблачили на схеме ввоза Ferrari Roma в Украину за средства гражданина РФ. Также его подозревают в недостоверном декларировании.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Автомобиль Ferrari Roma 2020 года выпуска стал самым дорогим авто, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка "нулевой растаможки". Его стоимость составляла около $221 тыс. В мае 2022 года авто завезли в Украину и зарегистрировали на подставное лицо, а уже через неделю вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину России.
Правоохранители установили, что оплату в немецком автосалоне осуществил именно гражданин РФ. Подозреваемый - бывший временно исполняющий обязанности директора государственного оборонного предприятия и действующий адвокат - лично с ним знаком не был.
Его роль заключалась в том, чтобы выступить владельцем транспортного средства, зарегистрировать его в Украине и оформить доверенность на пользование для россиянина.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Валентине Слободянюке, который занимал должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия Министерства обороны "Оборонавторемсервис".
Также, отметили в Нацполиции, в декларации за 2022 год чиновник умышленно указал ложные сведения о стоимости корпоративных прав принадлежащего ему общества, завысив ее на 10,95 млн грн по заключению НАПК, и не задекларировал Ferrari Roma. Общая сумма недостоверных данных в декларации превысила 17,42 млн грн, что составляет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Было проведено два обыска, допросы и временные доступы к документам, подтверждающим ввоз и регистрацию автомобиля в Украине.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы и права занимать определенные должности. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
босоніж.
а, ви кажете, що сбу когось там побили.
наговорюєте.....
пане цензор, тримайте в курсі, доведіть репортаж до кінця, це зробить ваш інакшим від решти "медіа"
Оце влада в Україні, сама за себе.
Люди, донатьте на ЗСУ, кріпакам- військовий податок на мінімалку, а підари від Зе влади допомагають багатіям.
Коли вже вибори?
Але тут вже походу треба вогнемет...