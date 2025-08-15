Допоміг росіянину ввезти Ferrari Roma до України: поліція викрила ексчиновника Слободянюка. ФОТОрепортаж

Колишнього чиновника викрили на схему ввезення Ferrari Roma до України за кошти громадянина РФ. Також його підозрюють у недостовірному декларуванні.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіль Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим авто, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку "нульового розмитнення". Його вартість складала близько $221 тис. У травні 2022 року авто завезли до України та зареєстрували на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину Росії.





Правоохоронці встановили, що оплату у німецькому автосалоні здійснив саме громадянин РФ. Підозрюваний - колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та чинний адвокат - особисто з ним знайомий не був.

Його роль полягала в тому, щоб виступити власником транспортного засобу, зареєструвати його в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Валентина Слободянюка, який обіймав посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства Міністерства оборони "Оборонавторемсервіс".

Також, зазначили у Нацполіції, у декларації за 2022 року чиновник умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши її на 10,95 млн грн за висновком НАЗК, та не задекларував Ferrari Roma. Загальна сума недостовірних даних у декларації перевищила 17,42 млн грн, що становить понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Було проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

