Оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске: погиб мужчина, ранена 13-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, российские войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего есть погибший, ранен ребенок.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". В результате удара погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.

Окончательный объем повреждений устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Константиновке: погиб работник коммунального предприятия, еще двое - ранены

Россияне атаковали Новую почту в Краматорске

"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвали в ОВА.

Ударів у відповідь по ворогу стовідсотково не будет. Імпотенція триває.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:20 Ответить
Зато стовідсотково буде дебільний відосік з дебільною пикою
показать весь комментарий
29.08.2025 16:34 Ответить
 
 