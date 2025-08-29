Оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске: погиб мужчина, ранена 13-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, российские войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего есть погибший, ранен ребенок.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". В результате удара погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.



Окончательный объем повреждений устанавливается.

"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвали в ОВА.



