1 299 2
Оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске: погиб мужчина, ранена 13-летняя девочка. ФОТОрепортаж
Сегодня, 29 августа, российские войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего есть погибший, ранен ребенок.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг попал беспилотником в отделение "Новой почты". В результате удара погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.
Окончательный объем повреждений устанавливается.
"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвали в ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jolli Rabbit
показать весь комментарий29.08.2025 16:20 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий29.08.2025 16:34 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль