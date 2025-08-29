1 446 2
Окупанти вдарили по відділенню "Нової пошти" в Краматорську: загинув чоловік, поранено 13-річну дівчинку. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 29 серпня, російські війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого є загиблий, поранено дитину.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог поцілив безпілотником у відділення "Нової пошти". Унаслідок удару загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.
Остаточний обсяг пошкоджень встановлюється.
"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликали в ОВА.
