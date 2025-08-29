Росіяни вдарили по Костянтинівці: загинув працівник комунального підприємства, ще двоє - поранені

Сьогодні, 29 серпня, російські військові завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого загинула цивільна особа. Ще дві людини зазнали поранень.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті чергового ворожого обстрілу із застосуванням ударного безпілотника типу FPV загинув працівник одного з комунальних підприємств громади, ще двоє працівників поранено. Постраждалі під час виконання службових обов’язків пересувалися автомобілем комунального підприємства по місту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це підприємство щодня забезпечує життєдіяльність громади та відповідає за критично важливі послуги для мешканців, які ще залишаються в місті, без яких нормальне функціонування міста неможливе.

Унаслідок обстрілу пошкоджено вантажний автомобіль комунального підприємства.

"Цей обстріл є черговим прикладом цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців Донеччини. Пересування автошляхами в місті є дуже небезпечним", - наголосив начальник МВА.

