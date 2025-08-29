РУС
Удары по Константиновке
Россияне нанесли удар по Константиновке: погиб работник коммунального предприятия, двое ранены

Обстрел Константиновки

Сегодня, 29 августа, российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек. Еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередного вражеского обстрела с применением ударного беспилотника типа FPV погиб работник одного из коммунальных предприятий громады, еще двое работников ранены. Пострадавшие во время выполнения служебных обязанностей передвигались автомобилем коммунального предприятия по городу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это предприятие ежедневно обеспечивает жизнедеятельность общины и отвечает за критически важные услуги для жителей, которые еще остаются в городе, без которых нормальное функционирование города невозможно.

В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль коммунального предприятия.

"Этот обстрел является очередным примером целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Донецкой области. Передвижение по автодорогам в городе является очень опасным", - отметил начальник ГВА.

обстрел (29234) Донецкая область (10626) Краматорский район (623) Константиновка (1904)
