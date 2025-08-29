Россияне нанесли удар по Константиновке: погиб работник коммунального предприятия, двое ранены
Сегодня, 29 августа, российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек. Еще два человека получили ранения.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате очередного вражеского обстрела с применением ударного беспилотника типа FPV погиб работник одного из коммунальных предприятий громады, еще двое работников ранены. Пострадавшие во время выполнения служебных обязанностей передвигались автомобилем коммунального предприятия по городу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это предприятие ежедневно обеспечивает жизнедеятельность общины и отвечает за критически важные услуги для жителей, которые еще остаются в городе, без которых нормальное функционирование города невозможно.
В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль коммунального предприятия.
"Этот обстрел является очередным примером целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Донецкой области. Передвижение по автодорогам в городе является очень опасным", - отметил начальник ГВА.
