Россияне нанесли удар по Константиновке: погиб работник коммунального предприятия, двое ранены

Сегодня, 29 августа, российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек. Еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередного вражеского обстрела с применением ударного беспилотника типа FPV погиб работник одного из коммунальных предприятий громады, еще двое работников ранены. Пострадавшие во время выполнения служебных обязанностей передвигались автомобилем коммунального предприятия по городу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это предприятие ежедневно обеспечивает жизнедеятельность общины и отвечает за критически важные услуги для жителей, которые еще остаются в городе, без которых нормальное функционирование города невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: более 2 тысяч вражеских ударов, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль коммунального предприятия.

"Этот обстрел является очередным примером целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Донецкой области. Передвижение по автодорогам в городе является очень опасным", - отметил начальник ГВА.

Также смотрите: Враг ночью атаковал Славянск беспилотниками и КАБами. ФОТО