В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В августе 2025 года темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали на 18%. Россияне захватили 464 км².

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом месяце враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3 октября 2022 года - перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.

"Именно так - прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период", - рассказали они.

Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

Новопавловский - 38% от всех км² (16% штурмовых действий за месяц);

Лиманский - 27% км² (17% ш/д);

Покровский - 19% км² (33% ш/д);

Торецкий - 9% км² (6% ш/д);

Сиверский - 3% км² (4% ш/д);

Краматорский - 3% км² (3% ш/д);

Запорожье - 1% км² (1% ш/д);

Сумской - 0% км² (7% ш/д).

Источник: DeepState

"Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что Новопавловский является наиболее проблемным и там враг "меньшей кровью, имеет большие успехи". Также проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса.

