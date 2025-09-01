РУС
1 410 26

В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В августе 2025 года темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали на 18%. Россияне захватили 464 км².

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом месяце враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3 октября 2022 года - перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.

"Именно так - прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период", - рассказали они.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг провел около 5027 штурмовых действий в августе, что меньше, чем в предыдущие три месяца, - DeepState

Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

  • Новопавловский - 38% от всех км² (16% штурмовых действий за месяц);
  • Лиманский - 27% км² (17% ш/д);
  • Покровский - 19% км² (33% ш/д);
  • Торецкий - 9% км² (6% ш/д);
  • Сиверский - 3% км² (4% ш/д);
  • Краматорский - 3% км² (3% ш/д);
  • Запорожье - 1% км² (1% ш/д);
  • Сумской - 0% км² (7% ш/д).
DeepState озвучил темп оккупации РФ территорий Украины за август
Источник: DeepState

"Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что Новопавловский является наиболее проблемным и там враг "меньшей кровью, имеет большие успехи". Также проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса.

Смотрите также: Под контроль ВСУ возвращена большая часть н.п. Толстой в Донецкой области, - ОСГВ "Дніпро". ВИДЕО

Автор: 

война в Украине (5914) DeepState (249)
Топ комментарии
+15
"Темпи окупації впали" - це новояз в стилі "отріцательний рост".
01.09.2025 16:05 Ответить
+14
Пишатись, що впали темпи окупації, а не темпи повернення землі підвищились??

Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
01.09.2025 16:02 Ответить
+7
Виглядає наче потужна перемога
01.09.2025 16:11 Ответить
Пишатись, що впали темпи окупації, а не темпи повернення землі підвищились??

Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
01.09.2025 16:02 Ответить
"Темпи окупації впали" - це новояз в стилі "отріцательний рост".
01.09.2025 16:05 Ответить
це приблизно 20х20 км ,маловато
01.09.2025 16:06 Ответить
"АТРІЦатєльниЙ рОСТ" - все як у кацапів
01.09.2025 16:07 Ответить
ми теж скільки ж звільнили
01.09.2025 16:08 Ответить
Українці найбільше не довіряють телемарафону - соціологія
01.09.2025 16:10 Ответить
Виглядає наче потужна перемога
01.09.2025 16:11 Ответить
- Слухай русскій, от що ти можеш сказати про керівника держави, котрий дав команду напасти на сусідів, до тла знищив міста, убив тисячі мирних жителів...
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
01.09.2025 16:12 Ответить
Просто Зеленский взяв темпи на особистий контроль.
01.09.2025 16:15 Ответить
01.09.2025 16:18 Ответить
Сунуться - в нас є якісь спалахи у відповідь і знову відходим /************* ліс/ - Азов забрали і почалось
01.09.2025 16:15 Ответить
Совок . Як в новинах ,так і в коментарях . За квадртні метри переймаються...

В сраку квадратні метри та кілометри !

Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?

Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?

А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
01.09.2025 16:17 Ответить
Ті, хто невдоволений темпами повернення земель, може завтра побігти до війська, а не сидіти на сайті!
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
01.09.2025 16:29 Ответить
А скільки вже Зеленський повернув земель, втрачених при Порошенку?
01.09.2025 16:36 Ответить
А хіба за порошенка було щось втрачено? Навпаки, лише придбано....
01.09.2025 17:20 Ответить
Є чим хвалитись :

В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
01.09.2025 16:30 Ответить
Дякуємо ЗСУ. Якщо кожного місяця русня буде забирати на 25%-30% менше від попередоього то за 5-6 місяців русня видохнеться повністю і тоді поженемо у зворотньому напрямку.
01.09.2025 16:31 Ответить
да, захватим москву
01.09.2025 16:37 Ответить
Визволимо від нечисті, про яку казав Парубій.
01.09.2025 17:26 Ответить
01.09.2025 16:41 Ответить
Все це наслідок бездарності і нерозуміння Верховного головнокомандувача ,все це почалось після звільнення Вищого військового керівництва держави і ось результат лише втрачаєм території хоч ворог має великі втрати ,але просуваєтся.
01.09.2025 16:33 Ответить
пытаетесь меня убедить, что украина побеждает?
01.09.2025 16:36 Ответить
Така собі статистика. Ні про що. Кацапня просувається, і близька до захоплення декілька ключових точок нашої оборони. Якщо підріжуть логістичні шляхи - буде різке просування. Якщо захоплять опорні пункти - буде проблема з утримання фронту. Але Зельоні рапортують, що сезонний наступ кацапів потерпів абсолютний крах. Цікаво де?
01.09.2025 16:42 Ответить
За літо армія російських загарбників захопила десяток-два вщент зруйнованих селищ, втративши ~94 тисячі голів особового складу та сотні одиниць техніки...

@ (мова оригіналу допису):

"Чисто летнее наступление…
За 3 месяца лета РОВ захватили 1 587 км² территории Украины, что немногим меньше осенней фазы наступления 2024 года - 1 630 км². То есть, решающий мега-рывок РОВ оказался слабее осенней кампании 2024.
Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел;
Потеряно танков - 279;
ББМ - 556;
Ствольной артиллерии - 3 672;
РСЗО - 75;
ПВО - 40;
Самолёты - более 50;
Автотранспорт - 9 980;
Спецтехника - 49.
За 3 месяца лета не было осуществлено захвата ни одного крупного города, либо достигнуто задачи оперативно-тактического значения. За весь летний период РОВ занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сёл. Захват десятков разрушенных сёл и гектаров, изувеченных артиллерийскими обстрелами, полей вышеописанной ценой?
И при всех этих показателях валера герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше."

https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg
01.09.2025 16:57 Ответить
Темпи зменшилися. Як і площа земель, що перебувають у володінні України.
01.09.2025 17:23 Ответить
 
 