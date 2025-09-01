В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В августе 2025 года темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали на 18%. Россияне захватили 464 км².
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в прошлом месяце враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3 октября 2022 года - перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.
"Именно так - прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период", - рассказали они.
Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:
- Новопавловский - 38% от всех км² (16% штурмовых действий за месяц);
- Лиманский - 27% км² (17% ш/д);
- Покровский - 19% км² (33% ш/д);
- Торецкий - 9% км² (6% ш/д);
- Сиверский - 3% км² (4% ш/д);
- Краматорский - 3% км² (3% ш/д);
- Запорожье - 1% км² (1% ш/д);
- Сумской - 0% км² (7% ш/д).
"Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - говорится в сообщении.
В DeepState добавили, что Новопавловский является наиболее проблемным и там враг "меньшей кровью, имеет большие успехи". Также проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса.
Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
В сраку квадратні метри та кілометри !
Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?
Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?
А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
@ (мова оригіналу допису):
"Чисто летнее наступление…
За 3 месяца лета РОВ захватили 1 587 км² территории Украины, что немногим меньше осенней фазы наступления 2024 года - 1 630 км². То есть, решающий мега-рывок РОВ оказался слабее осенней кампании 2024.
Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел;
Потеряно танков - 279;
ББМ - 556;
Ствольной артиллерии - 3 672;
РСЗО - 75;
ПВО - 40;
Самолёты - более 50;
Автотранспорт - 9 980;
Спецтехника - 49.
За 3 месяца лета не было осуществлено захвата ни одного крупного города, либо достигнуто задачи оперативно-тактического значения. За весь летний период РОВ занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сёл. Захват десятков разрушенных сёл и гектаров, изувеченных артиллерийскими обстрелами, полей вышеописанной ценой?
И при всех этих показателях валера герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше."
