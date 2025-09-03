За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 2 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 809 обстрелов, в том числе 60 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Винторивка Сумской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера состоялось двенадцать атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал восемнадцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Диброва и в сторону населенных пунктов Дроновка и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили семнадцать атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вильне, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Шевченко, Обратнэ и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 780 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 338 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.