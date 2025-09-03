УКР
За минулу добу на фронті зафіксовано 166 боєзіткнень. Найбільше - на Покровському на Новопавлівському напрямках, - Генштаб.МАПИ

Загалом упродовж минулої доби, 2 вересня 2025 року, на фронті було зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті 2 вересня

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

Ситуація на фронті 2 вересня

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

Ситуація на фронті 2 вересня

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на фронті 2 вересня

Ситуація на фронті 2 вересня

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

Ситуація на фронті 2 вересня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників за минулу добу становили 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

