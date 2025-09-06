Россияне за сутки атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области: повреждены частные дома и квартиры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток оккупанты нанесли 476 ударов по 15 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОГА Ивана Федорова и данные ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Так, 5 сентября Россия била по области из разных видов вооружения:
- Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Успеновке, Новоандреевке, Червоной Кринице и Малиновке.
- 334 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Запасное, Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новопавловку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 2 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Белогорье.
- 135 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Отмечается, что поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и хозяйственных построек.
Мирные жители не пострадали.
знищувати при нагоді , не шкодуючи , так як це не люди ,
а якась срань болотна 😡