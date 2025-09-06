УКР
Росіяни за добу атакували 15 населених пунктів на Запоріжжі: пошкоджено приватні будинки та квартири. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 15 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову ОВА Івана Федорова та дані ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Обстріли на Запоріжжі

Так, 5 вересня Росія била по області із різних видів озброєння:

  • Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці.
  • 334 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Запасне, Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.
  • 135 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Зазначається, що надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та господарчих споруд.

Мирні жителі не постраждали.

Обстріли на Запоріжжі
Кацапи - типові варвари і кончена алкашня , яких потрібно
знищувати при нагоді , не шкодуючи , так як це не люди ,
а якась срань болотна 😡
показати весь коментар
06.09.2025 10:18 Відповісти
 
 