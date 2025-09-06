Росіяни за добу атакували 15 населених пунктів на Запоріжжі: пошкоджено приватні будинки та квартири. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 15 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову ОВА Івана Федорова та дані ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Також читайте: Росіяни атакували 14 населених пунктів на Запоріжжі за добу: семеро людей поранені

Так, 5 вересня Росія била по області із різних видів озброєння:

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці.

334 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Запасне, Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.

135 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Читайте: Росіяни атакували автівку комунального підприємства в Оріхові: є поранені (оновлено)

Зазначається, що надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та господарчих споруд.



Мирні жителі не постраждали.







