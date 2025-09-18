Часть дрона обнаружили на пляже в Латвии. ФОТО
Сегодня, 18 сентября, в Вентспилском крае Латвии на пляже в Варве обнаружили фрагмент дрона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Латвии.
Отмечается, что территория была оцеплена, на месте работают правоохранители.
По предварительной информации, на месте происшествия опасности нет. Предполагается, что обломки были выброшены на берег морем.
Сообщается, что на место выехала группа по обезвреживанию боеприпасов Национальных вооруженных сил Латвии.
На фото, опубликованном военными, видно часть дрона с комплектующими, а также на хвосте буквы и несколько цифр.
Также отмечается, что сейчас полиция не располагает информацией о найденном дроне.
