Частину дрона виявили на пляжі у Латвії. ФОТО
Сьогодні, 18 вересня, у Вентспілському краї Латвії на пляжі у Варве виявили фрагмент дрона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Латвії.
Зазначається, що територію було оточено, на місці працюють правоохоронці.
За попередньою інформацією, на місці події небезпеки немає. Припускається, що уламки були викинуті на берег морем.
Повідомляється, що на місце виїхала група зі знешкодження боєприпасів Національних збройних сил Латвії.
На фото, опублікованому військовими, видно частину дрона з комплектуючими, а також на хвості букви і кілька цифр.
Також зазначається, що наразі поліція не має інформації щодо знайденого дрона.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль