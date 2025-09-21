Россияне ранили трех человек в Запорожской области, нанесли 523 удара по территории области за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам ранения получили три человека.

Так, за сутки:

Оккупанты нанесли 1 ракетный удар по Новоивановскому.

Войска рф совершили 5 авиационных ударов по Новоданиловке, Ольговскому и Белогорью.

331 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Малокатериновку, Софиевку, Гуляйполе, Ольговское, Приморское, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новоандреевку.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Новоданиловки и Ольговского.

179 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Ольговского.

Сообщается, что поступило 6 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и хозяйственных построек.

В ГУ Нацполиции в Запорожской области показали последствия российских атак.







