Россияне ранили трех человек в Запорожской области, нанесли 523 удара по территории области за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам ранения получили три человека.
Так, за сутки:
Оккупанты нанесли 1 ракетный удар по Новоивановскому.
- Войска рф совершили 5 авиационных ударов по Новоданиловке, Ольговскому и Белогорью.
- 331 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Малокатериновку, Софиевку, Гуляйполе, Ольговское, Приморское, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новоандреевку.
- 7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Новоданиловки и Ольговского.
- 179 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Ольговского.
Сообщается, что поступило 6 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и хозяйственных построек.
В ГУ Нацполиции в Запорожской области показали последствия российских атак.
