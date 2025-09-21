Росіяни поранили трьох людей на Запоріжжі, завдали 523 удари по території області за добу. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначається, унаслідок ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах поранень зазнали троє людей.

Так, за добу:

Окупанти завдали ракетного удару по Новоіванівському.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Новоданилівці, Ольгівському та Білогірʼю.

331 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Софіївку, Гуляйполе, Ольгівське, Приморське, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.

7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського.

179 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Ольгівського.

Повідомляється, що надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та господарчих будівель.

У ГУ Нацполіції в Запорізькій області показали наслідки російських атак.







