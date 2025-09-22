Последствия атаки РФ на Киевскую область: повреждена жилая инфраструктура в Бориспольском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали последствия вражеских атак в четырех районах Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В Борисполе горели квартира в многоэтажке и частный дом, поврежден транспорт и жилье, травмирован мужчина 1993 г.р. В Малой Александровке - пожар в частном доме.
Также отмечается, что в Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском - пожар жилого дома. В Обуховском обломки повредили многоэтажку.
На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине в результате атаки БпЛА ранен мужчина.
Звірство путіна і його садистів вже немає притомної назви(
Але якби ці дрони валили при першій появі їх в нашому небі, цих трагедій не було б. Але дрони рашистсько-фашистськи наче внесені місцевою.владою в Червону книгу, принаймі на Чернігівщині і Сумщині(