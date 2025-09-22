РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
1 115 1

Последствия атаки РФ на Киевскую область: повреждена жилая инфраструктура в Бориспольском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия вражеских атак в четырех районах Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В Борисполе горели квартира в многоэтажке и частный дом, поврежден транспорт и жилье, травмирован мужчина 1993 г.р. В Малой Александровке - пожар в частном доме.

Также читайте: Атака дронов на Киевщину: пожары в двух районах

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

Также отмечается, что в Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском - пожар жилого дома. В Обуховском обломки повредили многоэтажку.

На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине в результате атаки БпЛА ранен мужчина.

Автор: 

Борисполь (774) Киевская область (4363) Бориспольский район (43) Малая Александровка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співчуваю(
Звірство путіна і його садистів вже немає притомної назви(
Але якби ці дрони валили при першій появі їх в нашому небі, цих трагедій не було б. Але дрони рашистсько-фашистськи наче внесені місцевою.владою в Червону книгу, принаймі на Чернігівщині і Сумщині(
показать весь комментарий
22.09.2025 09:20 Ответить
 
 