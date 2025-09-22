Наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлову інфраструктуру в Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці - пожежа в приватному будинку.

Також читайте: Атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах

















Також зазначається, що у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському - пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіка.