Наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлову інфраструктуру в Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці - пожежа в приватному будинку.

Також читайте: Атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Також зазначається, що у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському - пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіка.

Бориспіль (1150) Київська область (4267) Бориспільський район (42) Мала Олександрівка (1)
Співчуваю(
Звірство путіна і його садистів вже немає притомної назви(
Але якби ці дрони валили при першій появі їх в нашому небі, цих трагедій не було б. Але дрони рашистсько-фашистськи наче внесені місцевою.владою в Червону книгу, принаймі на Чернігівщині і Сумщині(
показати весь коментар
22.09.2025 09:20 Відповісти
 
 