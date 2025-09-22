1 210 1
Наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено житлову інфраструктуру в Бориспільському районі. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у чотирьох районах Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло, травмовано чоловіка 1993 р.н. У Малій Олександрівці - пожежа в приватному будинку.
Також зазначається, що у Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки, у Фастівському - пожежу житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.
На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіка.
Звірство путіна і його садистів вже немає притомної назви(
Але якби ці дрони валили при першій появі їх в нашому небі, цих трагедій не було б. Але дрони рашистсько-фашистськи наче внесені місцевою.владою в Червону книгу, принаймі на Чернігівщині і Сумщині(