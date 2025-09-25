Сибига пригласил Рубио посетить Украину: приглашение было принято. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил госсекретаря США Марко Рубио посетить Украину, и это приглашение было принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига сообщил на фейсбук-странице по итогам третьего дня сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН.

Так, глава МИД отметил, что в этот день состоялись три знаковых события: выступление Президента Украины Владимира Зеленского на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН; 5-й саммит Международной Крымской платформы; восстановление дипломатических отношений Украины и Сирии.

"На самом деле все три - об общих принципах и об уважении к принципу территориальной целостности. Именно он лежит в основе целей и принципов Устава ООН. И именно это было лейтмотивом этого дня", - отметил Сибига.

Он сообщил, что завершил этот день важной трансатлантической встречей всех союзников НАТО и Украины по приглашению госсекретаря США Марко Рубио.

"Выразил благодарность за принципиальную позицию Президента США Дональда Трампа. Обсудили дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на РФ. После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично о воплощении договоренностей наших президентов. Пригласил коллегу посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято", - рассказал Сибига.