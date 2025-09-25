Сибіга запросив Рубіо відвідати Україну: запрошення було прийняте. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив держсекретаря США Марко Рубіо відвідати Україну, і це запрошення було прийняте.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга повідомив на фейсбук-сторінці за підсумками третього дня сегменту високого рівня Генасамблеї ООН.
Так, глава МЗС зауважив, що цього дня відбулися три знакові події: виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 80-ї сесії Генасамблеї ООН; 5-й саміт Міжнародної Кримської платформи; відновлення дипломатичних відносин України та Сирії.
"Насправді всі три - про спільні принципи та про повагу до принципу територіальної цілісності. Саме він лежить в основі цілей та принципів Статуту ООН. І саме це було лейтмотивом цього дня", - зазначив Сибіга.
Він повідомив, що завершив цей день важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США Марко Рубіо.
"Висловив вдячність за принципову позицію Президента США Дональда Трампа. Обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ. Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", - розповів Сибіга.
