За сутки на фронте более 130 боестолкновений, 53 вражеских штурма отражены на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 28 сентября 2025 года, на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4682 обстрела, в том числе 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6432 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов врага.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, совершил 179 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандрыголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещиевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополье и Русина Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Червоный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономичное, Ореховое, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.