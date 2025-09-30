Дипломат МИД продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Кто причастен к сделке?
По результатам комплексных мероприятий разоблачен советник одного из департаментов МИД нашего государства, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.
Что установило расследование?
Сделка действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.
"Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.
По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства", - говорится в сообщении.
Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.
Сейчас проверяется информация о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.
Что нашли во время обысков?
Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.
Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения).
Что грозит?
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование и процессуальные шаги происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД.
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.
