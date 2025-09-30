РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
Новости Фото Дипломат МИД продавал россиянам украинские паспорта
2 837 8

Дипломат МИД продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Кто причастен к сделке?

По результатам комплексных мероприятий разоблачен советник одного из департаментов МИД нашего государства, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.

предатель из МИД

Что установило расследование?

Сделка действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

"Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ за бюджетные средства купила внедорожник Toyota в самой высокой комплектации

Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Что нашли во время обысков?

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения).

Также читайте: "Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны в районе проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Что грозит?

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование и процессуальные шаги происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

взятка (6234) МИД (7116) Нацполиция (16786) СБУ (20460) Евросоюз (17631)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ті "українці", що творили злочини на теріторії ЄС.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:19 Ответить
Дивлячись яких московитів він переправляв, там може бути і державна зрада , а це довічне а не 7 рокі
показать весь комментарий
30.09.2025 10:25 Ответить
Позбавити самого громадянства, замість ім'я та призвіща номер на фуфайку і нехай шиє рукавиці аж до поки не переловлять усіх тих г*ндонів, які шведяють між людей з тими паспортами....
показать весь комментарий
30.09.2025 10:29 Ответить
Може на передок направити і хай відловлює цих москалів
показать весь комментарий
30.09.2025 10:59 Ответить
ну чого ви накинулись!
на одну зарплатню дипломата не зашикуєш.
треба ж якось крутитися.
гроші, як відомо, не пахнуть.
чи пахнуть?
міндіч, чим воняє твій унітаз?
показать весь комментарий
30.09.2025 10:29 Ответить
воно не радник-воно зрадник...
показать весь комментарий
30.09.2025 10:30 Ответить
Підробляв паспорти чи видавав дійсні? Адже процедура отримання громадянства не дуже швидка.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:35 Ответить
А в ЄС потім ще й розкажуть, що тікали від насильницької українізації.
показать весь комментарий
30.09.2025 10:40 Ответить
 
 