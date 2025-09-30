Дипломат МИД продавал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины разоблачили схему "легализации" граждан РФ на территории Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Кто причастен к сделке?

По результатам комплексных мероприятий разоблачен советник одного из департаментов МИД нашего государства, который в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС.

Что установило расследование?

Сделка действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ, когда фигурант занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

"Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от граждан России, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял своим клиентам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ за бюджетные средства купила внедорожник Toyota в самой высокой комплектации

Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с гражданами страны-агрессора.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Что нашли во время обысков?

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения).

Также читайте: "Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны в районе проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Что грозит?

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование и процессуальные шаги происходят во взаимодействии и при полном содействии со стороны МИД.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!