Дипломат МЗС продавав росіянам українські паспорти
4 986 22

Дипломат МЗС продавав росіянам українські паспорти для виїзду в ЄС, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Міністерством закордонних справ України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Хто причетний до оборудки?

За результатами комплексних заходів викрито радника одного з департаментів МЗС нашої держави, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

зрадник з МЗС

Що встановило розслідування?

Оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

"Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності "легалізованих" росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Що знайшли під час обшуків?

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Що загрожує?

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Автор: 

Дивлячись яких московитів він переправляв, там може бути і державна зрада , а це довічне а не 7 рокі
це ті "українці", що творили злочини на теріторії ЄС.
Позбавити самого громадянства, замість ім'я та призвіща номер на фуфайку і нехай шиє рукавиці аж до поки не переловлять усіх тих г*ндонів, які шведяють між людей з тими паспортами....
А мене от інше цікавить!
" за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство"
Наскільки я пам'ятаю, ніякий "радник депертаменту МЗС", громадянство видати не може.
Громадянство відає, барабанна дроб..., наш любий ПРЕЗИДЕНТ! Та-да!!!
МЗС лише робе подання, потім Найвеличніший підписує, той чел потрапляю у базу даних громадян, йому штампують паспорт, пересилають у посольство.консультво відповідної країни, що робила запит.
Так що стаття повинна була називатися "Хто підставив Бубочку?! Злодія викрито!!!"
показати весь коментар
30.09.2025 11:38 Відповісти
Може на передок направити і хай відловлює цих москалів
показати весь коментар
30.09.2025 10:59 Відповісти
оцей буде відловлювати???
показати весь коментар
30.09.2025 11:15 Відповісти
Ото хіба-шо габлі в руки дать, хай міни шукає...
показати весь коментар
30.09.2025 11:57 Відповісти
ну чого ви накинулись!
на одну зарплатню дипломата не зашикуєш.
треба ж якось крутитися.
гроші, як відомо, не пахнуть.
чи пахнуть?
міндіч, чим воняє твій унітаз?
показати весь коментар
30.09.2025 10:29 Відповісти
воно не радник-воно зрадник...
показати весь коментар
30.09.2025 10:30 Відповісти
Підробляв паспорти чи видавав дійсні? Адже процедура отримання громадянства не дуже швидка.
показати весь коментар
30.09.2025 10:35 Відповісти
а указ про надання громадянства хто підписує?
показати весь коментар
30.09.2025 11:42 Відповісти
А в ЄС потім ще й розкажуть, що тікали від насильницької українізації.
показати весь коментар
30.09.2025 10:40 Відповісти
Було міністерство миграціі- вони росіянам паспорти продавали пачками 10 років тому
. Мені співробітник розповідав
показати весь коментар
30.09.2025 11:01 Відповісти
Так, а у начальниці чоловик працював на полигрф фірми , що у Бортничах , а потім переїхав у мацкву. А ЄДАПС вроді володів бувш міністр міграціі , а потім він рвав в ОАЕ
вони хотіли підмяти під себе усю печать паспортів.
але мені попався материал, що той єдапс знову взяв під свій контроль печать документів в Україні - тобто мацква знову через ОПУ протягнула РУЧОНКИ
У Словаччині з тими ребятами теж був скандал - вони теж хотіли ( мабуть заказ мацкви) взяти під себе печать усіх документів, але парламент дав їм по рукам і вони отгреблі. Це було при Чапутовой
показати весь коментар
30.09.2025 12:04 Відповісти
Скандальний монополіст з 2000-х взяв виробництво документів в Україні під контроль - ЗМІ

https://www.unian.ua/society/yedaps-yak-monopolist-z-2000-h-povernuvsya-na-rinok-i-zarobiv-milyardi-12353448.html?_gl=1*g9qlz7*_ga*NTc5MTY4OTA0LjE3NTkyMjMxNTA.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3NTkyMjMxNTAkbzEkZzAkdDE3NTkyMjMxNTAkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3NTkyMjMxNTAkbzEkZzAkdDE3NTkyMjMxNTAkajYwJGwwJGg0MTE0MjkyNzI.
показати весь коментар
30.09.2025 12:06 Відповісти
ЦЕ ВСЕ ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ПАСПОРТІВ - їх могли печатати на всіх фсбєшників
ЄДАПС, що тепер має назву Industrial Innovation Group та філіал в Україні з назвою "Поллі-Сервіс", повернувся на ринок майже два роки тому і за цей час монополізував одразу низку стратегічних напрямків виробництва. "УП" стверджує, що ЄДАПС почав активно з'являтись у державних закупівлях восени 2021 року - після того, як уряд провів нараду щодо виготовлення захищених документів

Компанію "Поллі-Сервіс", представляють українським виробником, але цей виробник критично важливих документів входить до Industrial Innovation Group, акцентують журналісти.

В "УП" зауважують, що ця бізнес-імперія презентує себе як нового гравця на ринку. Але направді з нею досі має зв'язок скандально відомий екс-власник ЄДАПС Юрій Сидоренко, який нібито залишив компанію у 2017 році. Після "виходу" Сидоренка, що переховувався від правоохоронців різних країн і мав бізнес у Москві, власниками компанії стали двоє давніх менеджерів ЄДАПС, низка офшорних компаній та громадянин Арабських Еміратів (саме в цій країні "ожив" консорціум ЄДАПС). Тривалий час Industrial Innovation Group (аж до початку повномасштабної війни) торгувала з РФ.
показати весь коментар
30.09.2025 12:13 Відповісти
ой, ваш рашистський паспорт інколи взагалі за пляшку горілки можна купити. А судячи з того, скільки вас в Німеччині прижилося, то й там dolzhostnije i ekonomicheskije prestupljenjija бувають. Унас хоч про це не мовчать.
показати весь коментар
30.09.2025 11:18 Відповісти
Таку гніду на довічне, а краще розстрілювати. Мабуть все його оточення та родина такі ж самі покидьки.
показати весь коментар
30.09.2025 11:05 Відповісти
Це ті що тут «какают и чокают», мало своїх «не все так аднпзначна и кто все изза Майдана», так воно ще і кацапських орків українцями зробило - це державна зрада.
показати весь коментар
30.09.2025 11:14 Відповісти
Прізвище, прізвище "героя" подавайте, ох, борзописці, яка з вас "четверта влада"
показати весь коментар
30.09.2025 11:18 Відповісти
 
 