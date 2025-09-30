Дипломат МЗС продавав росіянам українські паспорти для виїзду в ЄС, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Міністерством закордонних справ України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Хто причетний до оборудки?

За результатами комплексних заходів викрито радника одного з департаментів МЗС нашої держави, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Що встановило розслідування?

Оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

"Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ за бюджетні кошти купила позашляховик Toyota в найвищій комплектації

Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності "легалізованих" росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Що знайшли під час обшуків?

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Також читайте: "Здавав" окупантам позиції Сил оборони біля району проведення Курської операції: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Що загрожує?

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!