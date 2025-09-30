Дипломат МЗС продавав росіянам українські паспорти для виїзду в ЄС, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Міністерством закордонних справ України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Хто причетний до оборудки?
За результатами комплексних заходів викрито радника одного з департаментів МЗС нашої держави, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.
Що встановило розслідування?
Оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.
"Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.
За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.
Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності "легалізованих" росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.
Що знайшли під час обшуків?
Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.
Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).
Що загрожує?
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС.
Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство"
Наскільки я пам'ятаю, ніякий "радник депертаменту МЗС", громадянство видати не може.
Громадянство відає, барабанна дроб..., наш любий ПРЕЗИДЕНТ! Та-да!!!
МЗС лише робе подання, потім Найвеличніший підписує, той чел потрапляю у базу даних громадян, йому штампують паспорт, пересилають у посольство.консультво відповідної країни, що робила запит.
Так що стаття повинна була називатися "Хто підставив Бубочку?! Злодія викрито!!!"
на одну зарплатню дипломата не зашикуєш.
треба ж якось крутитися.
гроші, як відомо, не пахнуть.
чи пахнуть?
міндіч, чим воняє твій унітаз?
. Мені співробітник розповідав
вони хотіли підмяти під себе усю печать паспортів.
але мені попався материал, що той єдапс знову взяв під свій контроль печать документів в Україні - тобто мацква знову через ОПУ протягнула РУЧОНКИ
У Словаччині з тими ребятами теж був скандал - вони теж хотіли ( мабуть заказ мацкви) взяти під себе печать усіх документів, але парламент дав їм по рукам і вони отгреблі. Це було при Чапутовой
https://www.unian.ua/society/yedaps-yak-monopolist-z-2000-h-povernuvsya-na-rinok-i-zarobiv-milyardi-12353448.html?_gl=1*g9qlz7*_ga*NTc5MTY4OTA0LjE3NTkyMjMxNTA.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3NTkyMjMxNTAkbzEkZzAkdDE3NTkyMjMxNTAkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3NTkyMjMxNTAkbzEkZzAkdDE3NTkyMjMxNTAkajYwJGwwJGg0MTE0MjkyNzI.
ЄДАПС, що тепер має назву Industrial Innovation Group та філіал в Україні з назвою "Поллі-Сервіс", повернувся на ринок майже два роки тому і за цей час монополізував одразу низку стратегічних напрямків виробництва. "УП" стверджує, що ЄДАПС почав активно з'являтись у державних закупівлях восени 2021 року - після того, як уряд провів нараду щодо виготовлення захищених документів
Компанію "Поллі-Сервіс", представляють українським виробником, але цей виробник критично важливих документів входить до Industrial Innovation Group, акцентують журналісти.
В "УП" зауважують, що ця бізнес-імперія презентує себе як нового гравця на ринку. Але направді з нею досі має зв'язок скандально відомий екс-власник ЄДАПС Юрій Сидоренко, який нібито залишив компанію у 2017 році. Після "виходу" Сидоренка, що переховувався від правоохоронців різних країн і мав бізнес у Москві, власниками компанії стали двоє давніх менеджерів ЄДАПС, низка офшорних компаній та громадянин Арабських Еміратів (саме в цій країні "ожив" консорціум ЄДАПС). Тривалий час Industrial Innovation Group (аж до початку повномасштабної війни) торгувала з РФ.